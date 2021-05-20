Губернатор Кубани приказал выставить во всех школах охрану из казаков. Что об этом думают представители ЧОПов?

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил 20 мая, что в школах региона повсеместно поставят казаков на охрану

Напомним, в конце 2015 года Кондратьев поддержал инициативу атамана Кубанского казачьего войска о том, что казаки должны встать на охрану школ и детских садов. В 2016-м казаки должны были взять под охрану около 115 школ и порядка 60 детсадов.

После трагедии в казанской школе, где парень расстрелял учеников, власти региона решили закрыть периметр школ и поставить дополнительные камеры видеонаблюдения. А в крупных школах увеличили число охранников. Оказалось, что ранее в учреждениях зачастую дежурило по одному человеку. 20 мая Кондратьев заявил, что в регионе создадут единую казачью частную организацию. Её учредителем станет Кубанское казачье войско. В школах заменят оставшиеся частные охранные предприятия, которые ещё ведут деятельность в образовательных учреждениях региона, на казаков.

«Мы жестко повыгоняли все ЧОП, которые охраняли школы и детские сады. Сейчас переформатируем, будет единое казачье частное охранное предприятие, учредителем которого будет Кубанское казачье войско. Из 1,2 тыс. школ, уже 90% охраняется казачьими подразделениями, а будет 100%», — приводит цитату Вениамина Кондратьева ТАСС.

Редакция Юга.ру связалась с сотрудниками ЧОПов. Они на правах анонимности рассказали, что считают данное решение итогом «передела рынка». Другой из действующих охранников рассказал, что большинство предприятий не согласны идти на работу в школы из-за низкого финансирования. «Те средства, которые выделяют на охраны школ, их не хватит на то, чтобы набрать квалифицированных охранников. Они должны получать минимум 2 тыс. рублей в сутки. И охрана школ — это очень ответственное дело. Сейчас охранники сидят все внутри, периметр свободный. Необходимо обеспечить безопасностью весь периметр учебного заведения», — рассказал один из сотрудников ЧОПа. Он добавил, что в школах «должны работать специалисты, а казаки не обладают набором необходимых знаний».