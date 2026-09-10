В Краснодаре 10 сентября стало больше работающих АЗС: где заправиться

10 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 80 заправок. Это на три станции больше, чем днем ранее.

Заправиться можно по адресам:

«Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;

«Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;

«Газпром»: Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;

«Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская;

«Татнефть» на Ростовском шоссе;

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;

Teboil: Российская, Красных Партизан, Новороссийская;

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе;

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

«КТК» на Александра Покрышкина;

«Ирбис» на Степана Разина;

PNB: Шевченко, Монтажников;

«Сивнефть» на Уральской;

«ЮНК» на Российской;

«Партнер» на Уральской;

«ОПТИ» на Красных Партизан;

Petrol на 70-летия Октября;

«Юпитер К» на Первомайской.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 29 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.