В Краснодаре 10 сентября стало больше работающих АЗС: где заправиться

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, unsplash.com
    © Фото engin akyurt, unsplash.com

Публикуем список работающих заправок в краевой столице

10 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 80 заправок. Это на три станции больше, чем днем ранее. 

Горючее имеется в наличии: 

  • бензин АИ-92 — на 39 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 39 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 6 АЗС;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 76 АЗС.

QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:

Заправиться можно по адресам:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «Сивнефть» на Уральской;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября;
  • «Юпитер К» на Первомайской.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 29 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 3 сентября стало известно, что российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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