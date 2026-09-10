В Краснодаре 10 сентября стало больше работающих АЗС: где заправиться
Публикуем список работающих заправок в краевой столице
10 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 80 заправок. Это на три станции больше, чем днем ранее.
Горючее имеется в наличии:
- бензин АИ-92 — на 39 АЗС;
- бензин АИ-95 — на 39 АЗС;
- бензин АИ-100 — на 6 АЗС;
- дизельное топливо (ДТ) — на 76 АЗС.
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:
Заправиться можно по адресам:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» на Александра Покрышкина;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «Сивнефть» на Уральской;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября;
- «Юпитер К» на Первомайской.
В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.
Еще 29 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, 3 сентября стало известно, что российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.
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