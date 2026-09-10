Стоят даже трамваи: на Ставропольской в Краснодаре образовалась пробка в сторону центра

Из-за строительства ливневки на Ставропольской затруднено движение транспорта

Утром 10 сентября на улице Ставропольской в направлении центра города образовалась серьезная пробка. Причиной затора стало сужение проезжей части в районе Вишняковского моста, где прокладывают ливневую канализацию. Плотный поток машин отразился на работе общественного транспорта — затруднено движение троллейбусов. Есть задержки и у трамваев: выезжая на перекрестки по улице Ставропольской, автомобили создают помехи для их движения.

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По данным департамента транспорта, сейчас движение на перекрестке регулирует инспектор ДПС. Водителей просят по возможности искать другие маршруты для поездок в центр. Например, через Северные мосты или Дубинку. Тем, кто пользуется общественным транспортом, стоит закладывать больше времени на дорогу.