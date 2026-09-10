Стоят даже трамваи: на Ставропольской в Краснодаре образовалась пробка в сторону центра
Из-за строительства ливневки на Ставропольской затруднено движение транспорта
Утром 10 сентября на улице Ставропольской в направлении центра города образовалась серьезная пробка. Причиной затора стало сужение проезжей части в районе Вишняковского моста, где прокладывают ливневую канализацию.
Плотный поток машин отразился на работе общественного транспорта — затруднено движение троллейбусов. Есть задержки и у трамваев: выезжая на перекрестки по улице Ставропольской, автомобили создают помехи для их движения.
По данным департамента транспорта, сейчас движение на перекрестке регулирует инспектор ДПС.
Водителей просят по возможности искать другие маршруты для поездок в центр. Например, через Северные мосты или Дубинку. Тем, кто пользуется общественным транспортом, стоит закладывать больше времени на дорогу.
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