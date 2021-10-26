Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае

Трехдневный фестиваль был организован фондом «Вольное Дело» (основал промышленник Олег Дерипаска). Проникнуться казачьей культурой в хутор Аргатов Усть-Лабинского района приехало более 10 тыс. человек со всего юга России.

На фестивале выступило более 150 артистов фольклорных коллективов. Гостей знакомили с музыкой, диалектами, обрядами, ремесленными и кулинарными традициями казаков.

«Человек в традиционной культуре является творцом, поэтому более 100 мероприятий программы мы организовали так, чтобы гости стали не только зрителями, но и непосредственными участниками происходящего», — отметили в пресс-службе фонда «Вольное Дело».