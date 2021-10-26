Фестиваль казачьей культуры прошел в Краснодарском крае
22–24 октября в Усть-Лабинском районе прошел уличный фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость»
Трехдневный фестиваль был организован фондом «Вольное Дело» (основал промышленник Олег Дерипаска). Проникнуться казачьей культурой в хутор Аргатов Усть-Лабинского района приехало более 10 тыс. человек со всего юга России.
На фестивале выступило более 150 артистов фольклорных коллективов. Гостей знакомили с музыкой, диалектами, обрядами, ремесленными и кулинарными традициями казаков.
«Человек в традиционной культуре является творцом, поэтому более 100 мероприятий программы мы организовали так, чтобы гости стали не только зрителями, но и непосредственными участниками происходящего», — отметили в пресс-службе фонда «Вольное Дело».
На фестивале можно было спеть старинные казачьи песни вместе с профессиональными коллективами, своими руками выковать подкову и закалить ее на огне, поработать на ткацком станке, сшить традиционную куклу, вылепить из глины игрушку и расписать ее кубанскими узорами. Ведущие мастер-классов рассказывали об истории возникновения казачьих ремесел, а на выставке гости увидели архивные фотографии ремесленников XVIII и XIX веков.
В лектории лучшие специалисты по истории и культуре казачества знакомили зрителей с особенностями казачьих говоров и диалектов, с песенными традициями Кубани, форменным костюмом кубанских казаков, традиционными бытовыми танцами и народными детскими играми. На сцене продемонстрировали реконструкции традиционных казачьих обрядов. Вблизи рассмотреть шашки, сабли и кинжалы с 200-летней историей можно было на выставке оружия.
Одной из самых популярных зон фестиваля стала гастроярмарка под руководством шеф-повара Андрея Матюхи — он отмечен наградами многих международных турниров. Гостей угощали варениками, пирожками, ухой, заливным из рыбы, горячим морсом и узваром. И борщом от местных хозяек, который они варили на настоящей кабыце — кирпичной печи, которую специально собрали на площадке фестиваля.
На фестивале прошел заключительный этап конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость». В воскресенье праздничная программа завершилась награждением и гала-концертом, где выступили победители конкурса, а также члены жюри Илья Мелещенко и Виктор Сорокин, именитые артисты.
Подробнее узнать о фестивале, увидеть список участников и победителей конкурса можно на сайте.