В Краснодаре на неделю закроют театры и музеи

С 30 октября в Краснодарском крае не будут работать театры и музеи

20 октября президент России Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

По новым правилам, с 25 октября по 1 декабря кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события под запретом.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе пустят в рестораны только граждан с QR-кодами.

Также с 25 октября по QR-кодам будут работать кинотеатры. Они не понадобятся только детям младше 18 лет. Остальным при входе в кинозал нужно будет показать QR или справку.

О работе в таком формате с понедельника заявили краснодарские театры и музеи. Театр драмы, «Один театр», музыкальный театр «Премьера», краснодарский выставочный зал, музей Фелицына сообщили, что с 25 октября принимают посетителей только с QR-кодом или справкой о наличии антител.