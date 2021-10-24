В Краснодаре на неделю закроют театры и музеи

Краснодарский край

Распечатать

С 30 октября в Краснодарском крае не будут работать театры и музеи

Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

20 октября президент России Владимир Путин объявил всю неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

21 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба и объявил об ужесточении антикороновирусных мер в регионе.

По новым правилам, с 25 октября по 1 декабря кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события под запретом.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе пустят в рестораны только граждан с QR-кодами.

Также с 25 октября по QR-кодам будут работать кинотеатры. Они не понадобятся только детям младше 18 лет. Остальным при входе в кинозал нужно будет показать QR или справку.

О работе в таком формате с понедельника заявили краснодарские театры и музеи. Театр драмы, «Один театр», музыкальный театр «Премьера», краснодарский выставочный зал, музей Фелицына сообщили, что с 25 октября принимают посетителей только с QR-кодом или справкой о наличии антител. 

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября театры и вовсе не будут работать. Спектакли, запланированные на этот период, будут перенесены. Музеи в нерабочие дни также закрыты для посещения.

QR-коды Вакцинация Коронавирус

Новости

В Краснодаре на неделю закроют театры и музеи
Стало известно, какие здания пострадали в Новороссийске при взырве бомбы
В кинотеатрах Кубани с понедельника введут QR-коды
Жители Сочи взбунтовались и перекрыли трассу, потребовав не менять схему движения. Власти согласились
На Кубани после суток в отделе полиции умер мужчина. В МВД объяснили его смерть приступом эпилепсии
В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с ремонтом дорог. Вице-мэр Доронин объяснил журналистам ситуацию

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
22 октября, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?
22 октября, 19:00
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?

Реклама на сайте