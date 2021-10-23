В кинотеатрах Кубани с понедельника введут QR-коды

С 25 октября попасть кубанцам в кинотеатры будет не так-то просто. Юга.ру выяснили, нужен ли обязательно QR-код или хватит справки, и как быть, если вы хотели сводить в кино ребенка

Напомним, 21 октября губернатор Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Так, с 25 октября по 1 декабря кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события под запретом.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе пустят в рестораны только граждан с QR-кодами.