В кинотеатрах Кубани с понедельника введут QR-коды
С 25 октября попасть кубанцам в кинотеатры будет не так-то просто. Юга.ру выяснили, нужен ли обязательно QR-код или хватит справки, и как быть, если вы хотели сводить в кино ребенка
Напомним, 21 октября губернатор Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Так, с 25 октября по 1 декабря кубанцы смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события под запретом.
Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе пустят в рестораны только граждан с QR-кодами.
23 октября оказалось, что QR-коды потребуются в Краснодарском крае и при посещении кинотеатров. Такое предупреждение Юга.ру обнаружили на сайтах сети кинотеатров «Монитор» и «Киномакс». Интересно, что при онлайн-бронировании через сайт «Формула кино» (в Краснодаре кинотеатр находится в ТРЦ OZ-молл) никакого оповещения о QR-кодах не появилось.
Журналист Юга.ру обратилась за разъяснениями к представителям кинотеатров. В пресс-службе «Киномакса» подтвердили, что с понедельника 25 октября попасть на сеансы в кинотеатре (находится в ТЦ «Галерея-Краснодар») можно будет только по QR-коду.
Представитель объединенной киносети «Синема парк — Формула кино» (кинотеатр в краснодарском «OZ-молл» и сочинском «Море-молл») уточнила, на каком основании вводятся ограничения. Дело в том, что в постановлении, подписанном Кондратьевым, указано, что QR-коды нужны для посещения досуговых заведений, а кинотеатры к ним тоже относятся.
Также комментарий предоставил представитель «Монитора», самой крупной сети кинотеатров на Кубани (в Краснодаре кинотеатры работают в ТРЦ «Красная Площадь», «СБС» и «Сити-центре»). Он объяснил подробнее, как будут работать новые правила.
Что нужно, чтобы сходить в кино:
- QR-код сертификата о вакцинации или документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины (но можно привиться и однокомпонентной вакциной, то есть «Спутник Лайт»);
- QR-код сертификата о том, что вы переболели коронавирусом, или медицинская справка, подтверждающая это;
Документы или QR-код вас попросят показать при входе в кинозал. Ограничения касаются только совершеннолетних. Детям младше 18 лет справки и QR-коды для похода в кинотеатр не нужны, их и так пустят.