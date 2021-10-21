Кадровые перестановки в администрации Краснодарского края. Что произошло и кого куда назначили?

Андрей Алексеенко — и. о. мэра Краснодара. Напомним, утром стало известно, что занимать должность первого замглавы Краснодара и исполнять обязанности мэра будет Андрей Алексеенко. Кроме того, глава региона Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в конкурсе на пост мэра.

До Андрея Алексеенко первым заместителем главы Краснодара был Евгений Наумов. Он занимал пост с 2020 года, отвечал за архитектуру и строительство и курировал отраслевых заместителей. После ухода Первышова Наумов исполнял обязанности мэра Краснодара чуть меньше месяца. 21 октября оказалось, что он уволился с должности по собственному желанию.

Евгений Наумов — новый вице-губернатор. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, глава региона Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Наумова на должность вице-губернатора Кубани.

Кондратьев поручил Наумову отвечать за строительную сферу — курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.