Кадровые перестановки в администрации Краснодарского края. Что произошло и кого куда назначили?
21 октября на Кубани несколько чиновников заняли новые должности
Андрей Алексеенко — и. о. мэра Краснодара. Напомним, утром стало известно, что занимать должность первого замглавы Краснодара и исполнять обязанности мэра будет Андрей Алексеенко. Кроме того, глава региона Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в конкурсе на пост мэра.
До Андрея Алексеенко первым заместителем главы Краснодара был Евгений Наумов. Он занимал пост с 2020 года, отвечал за архитектуру и строительство и курировал отраслевых заместителей. После ухода Первышова Наумов исполнял обязанности мэра Краснодара чуть меньше месяца. 21 октября оказалось, что он уволился с должности по собственному желанию.
Евгений Наумов — новый вице-губернатор. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, глава региона Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Наумова на должность вице-губернатора Кубани.
Кондратьев поручил Наумову отвечать за строительную сферу — курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Кто такой Евгений Наумов?
Евгений Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ. Второе высшее образование по специальности «юриспруденция». До 2013 года занимал различные посты в городской администрации. В 2015–2016 годах занимал кресло вице-мэра по вопросам архитектуры и строительства. Затем работал в краевом министерстве труда и соцразвития, а в 2020-м вернулся в городскую администрацию.
Игорь Галась — первый вице-губернатор. Из-за назначения на должность первого замглавы Краснодара Алексеенко ушел с поста первого вице-губернатора Кубани. Эту должность Кондратьев упразднил в 2015 году, но в 2017-м снова вернул, назначив на нее Алексеенко.
Теперь кресло Алексеенко будет занимать Игорь Галась, который с 2015 года работает в должности вице-губернатора и отвечает за финансовый блок.
Кто такой Игорь Галась?
Игорь Галась родился 1 апреля 1976 года в станице Староминской. В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит». В том же году поступил на службу в налоговую инспекцию по Староминскому району. В 2001-м стал начальником финансового управления районной администрации. В 2007‑м Галась получил кресло замруководителя департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, а в 2012-м стал министром экономики.
В 2015 году, после того как главой региона стал Вениамин Кондратьев, Галась получил должность вице-губернатора. После переизбрания Кондратьева в 2020-м Галась остался на посту.