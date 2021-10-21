Кадровые перестановки в администрации Краснодарского края. Что произошло и кого куда назначили?

Краснодарский край

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21 октября на Кубани несколько чиновников заняли новые должности

Андрей Алексеенко — и. о. мэра Краснодара. Напомним, утром стало известно, что занимать должность первого замглавы Краснодара и исполнять обязанности мэра будет Андрей Алексеенко. Кроме того, глава региона Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в конкурсе на пост мэра.

До Андрея Алексеенко первым заместителем главы Краснодара был Евгений Наумов. Он занимал пост с 2020 года, отвечал за архитектуру и строительство и курировал отраслевых заместителей. После ухода Первышова Наумов исполнял обязанности мэра Краснодара чуть меньше месяца. 21 октября оказалось, что он уволился с должности по собственному желанию.

Евгений Наумов — новый вице-губернатор. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, глава региона Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Наумова на должность вице-губернатора Кубани.

Кондратьев поручил Наумову отвечать за строительную сферу — курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кто такой Евгений Наумов?
Евгений Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ. Второе высшее образование по специальности «юриспруденция». До 2013 года занимал различные посты в городской администрации. В 2015–2016 годах занимал кресло вице-мэра по вопросам архитектуры и строительства. Затем работал в краевом министерстве труда и соцразвития, а в 2020-м вернулся в городскую администрацию.

Игорь Галась — первый вице-губернатор. Из-за назначения на должность первого замглавы Краснодара Алексеенко ушел с поста первого вице-губернатора Кубани. Эту должность Кондратьев упразднил в 2015 году, но в 2017-м снова вернул, назначив на нее Алексеенко.

Теперь кресло Алексеенко будет занимать Игорь Галась, который с 2015 года работает в должности вице-губернатора и отвечает за финансовый блок.

Кто такой Игорь Галась?
Игорь Галась родился 1 апреля 1976 года в станице Староминской. В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит». В том же году поступил на службу в налоговую инспекцию по Староминскому району. В 2001-м стал начальником финансового управления районной администрации. В 2007‑м Галась получил кресло замруководителя департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, а в 2012-м стал министром экономики.
В 2015 году, после того как главой региона стал Вениамин Кондратьев, Галась получил должность вице-губернатора. После переизбрания Кондратьева в 2020-м Галась остался на посту.

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