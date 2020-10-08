В Краснодаре назначили двух новых вице-мэров. Вот кто эти люди

Депутаты городской думы Краснодара 8 октября поддержали назначение на пост вице-мэров Евгения Наумова и Антона Смертина

На втором очередном заседании гордумы Краснодара парламентарии поддержали предложение мэра краевого центра Евгения Первышова назначить Евгения Наумова первым заместителем главы города. «Нужно систематизировать и довести работу в части управления городом до своего логического завершения. Строительство социальных объектов — это единый блок: образование, дорожно-мостовое хозяйство, финансы и городское хозяйство тесно взаимосвязаны», — заявил Первышов. Он подчеркнул, что Наумов имеет большой опыт на госслужбе, который пригодится ему для реализации планов по развитию Краснодара. В должности первого вице-мэра Евгений Наумов будет отвечать за вопросы архитектуры и строительства, а также курировать отраслевых заместителей, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также на заседании гордумы было объявлено о создании новой должности в администрации Краснодара — вице-мэра по внутренней политике. На этот пост назначили главу департамента информационной политики Антона Смертина . «Ровно четыре года назад мы с вами взяли стабильный курс на открытость своей работы. Это мы демонстрируем при работе с населением, общественными организациями, политическими партиями. Стараемся максимально на сегодняшний день отвечать всем запросам, которые поступают от жителей Краснодара. Этот курс, конечно же, необходимо продолжать», — прокомментировал назначение Евгений Первышов. В пресс-службе мэрии города уточнили, что Смертин будет курировать несколько подразделений: департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами, департамент информационной политики, управление по физической культуре и спорту и управление по делам молодежи.

Кто такой Евгений Наумов Евгений Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ по специальности «инженер-менеджер», также получил диплом КубГУ по специальности «юриспруденция». В 2004 году начал работать главным специалистом в городском департаменте финансов Краснодара. В 2007 году его назначили заместителем начальника отдела в департаменте архитектуры и градостроительства, в 2009-м — заместителем директора департамента. В 2010-м Наумов занял должность замначальника управления по жилищным вопросам, а позже возглавил управление. В 2015–2016 годах был вице-мэром по вопросам архитектуры и строительства. В последнее время работал первым заместителем министра труда и социального развития Краснодарского края.