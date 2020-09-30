Глава Кубани почти наполовину обновил команду вице-губернаторов. Вот кто эти люди

30 сентября стало известно о новой команде заместителей главы Краснодарского края

Напомним, по официальным итогам выборов, которые проходили в сентябре, губернатором Краснодарского края на новые пять лет избрали Вениамина Кондартьева. 30 сентября ходе сессии ЗСК он озвучил новые кадровые назначения в администрации региона. Из девяти действовавших до этого вице-губернаторов сохранили свои посты пять заместителей: первый заместитель главы региона, вице-губернатор, отвечающий за вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС, Андрей Алексеенко ;

; вице-губернатор по агро-промышленному комплексу Андрей Коробка ;

; вице-губернатор по финансовой, экономической и бюджетной политике Игорь Галась ;

; вице-губернатор по вопросам природных ресурсов и имущественных отношений Сергей Болдин ;

; вице-губернатор, курирующий социальную политику, Анна Минькова.

Еще четыре поста заняли новые управляющие. Заместителем главы региона по внутренней политике стал Игорь Чагаев. Ранее эти вопросы курировал Алексей Копайгородский, однако в сентябре 2019 года он стал мэром Сочи. Затем несколько месяцев пост занимал Сергей Пуликовский. Чагаев родился в Лабинске 19 июня 1987 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2016 года занимал должность заместителя начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации, затем был начальником управления потребсферы и развития предпринимательства Лабинского района, замглавы и главой этого же района. В декабре 2019 года стал директором департамента внутренней политики администрации края. Вице-губернатором по вопросам потребсферы, курортов, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначили Александра Руппеля. Ранее этими проблемами занимался Василий Швец. В августе он стал и.о. мэра Анапы. Руппель родился 13 сентября 1979 года в станице Староминской. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция», Краснодарский региональный институт агробизнеса по специальности «Финансы и кредит», Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Финансовый менеджмент». Был председателем ТИК Староминской, затем среди его должностей — замглавы Староминского района, заведующий офиса Ленинградского отделения «Сбербанка», заммимнистра экономики края. С 2016 года был министром экономики региона.