Глава Кубани почти наполовину обновил команду вице-губернаторов. Вот кто эти люди
30 сентября стало известно о новой команде заместителей главы Краснодарского края
Напомним, по официальным итогам выборов, которые проходили в сентябре, губернатором Краснодарского края на новые пять лет избрали Вениамина Кондартьева. 30 сентября ходе сессии ЗСК он озвучил новые кадровые назначения в администрации региона.
Из девяти действовавших до этого вице-губернаторов сохранили свои посты пять заместителей:
- первый заместитель главы региона, вице-губернатор, отвечающий за вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС, Андрей Алексеенко;
- вице-губернатор по агро-промышленному комплексу Андрей Коробка;
- вице-губернатор по финансовой, экономической и бюджетной политике Игорь Галась;
- вице-губернатор по вопросам природных ресурсов и имущественных отношений Сергей Болдин;
- вице-губернатор, курирующий социальную политику, Анна Минькова.
Еще четыре поста заняли новые управляющие.
Заместителем главы региона по внутренней политике стал Игорь Чагаев. Ранее эти вопросы курировал Алексей Копайгородский, однако в сентябре 2019 года он стал мэром Сочи. Затем несколько месяцев пост занимал Сергей Пуликовский.
Чагаев родился в Лабинске 19 июня 1987 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2016 года занимал должность заместителя начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации, затем был начальником управления потребсферы и развития предпринимательства Лабинского района, замглавы и главой этого же района. В декабре 2019 года стал директором департамента внутренней политики администрации края.
Вице-губернатором по вопросам потребсферы, курортов, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначили Александра Руппеля. Ранее этими проблемами занимался Василий Швец. В августе он стал и.о. мэра Анапы.
Руппель родился 13 сентября 1979 года в станице Староминской. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция», Краснодарский региональный институт агробизнеса по специальности «Финансы и кредит», Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Финансовый менеджмент». Был председателем ТИК Староминской, затем среди его должностей — замглавы Староминского района, заведующий офиса Ленинградского отделения «Сбербанка», заммимнистра экономики края. С 2016 года был министром экономики региона.
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Заместителем губернатора по проблемам транспорта, ТЭК и ЖКХ стал Александр Трембицкий. До него на этом посту руководил Анатолий Вороновский. О его новых назначениях пока неизвестно.
Трембицкий родился 28 октября 1987 года в станице Платнировской. Окончил Кубанский государственный аграрный университет. Работал в нефтегазовой отрасли Краснодарского края, был замглавы Кореновского района, затем начальником отдела деревообрабатывающей промышленности министерства промышленности края. В 2017 году назначили замглавы Геленджика, в 2018 — советником генерального директора АО «Черномортранснефть». Стал замминистра ТЭК и ЖКХ региона, в июне 2020 года — министром в этой же отрасли.
Наконец, вице-губернатором по вопросам казачества и развитию спорта стал Александр Власов. Ранее на этой должности в течение полугода находился Сергей Пуликовский.
Власов был казачьим сотником, в 2014 году его назначили атаманом Гулькевичского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска. В 2015 году также стал директором только что созданного муниципального центра допобразования «Кавказская линия». Известно, что в марте 2020 года он оставался в должности атамана районного казачьего общества. В приемной главы муниципалитета порталу Юга.ру сообщили, что в 2020 году Власов также был назначен замглавы района, однако последний месяц не находился в этой должности. А в Гулькевичском районном казачьем обществе редакции отказались рассказывать детали биографии Власова.