Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Новороссийске в несколько миллиардов рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на терминале «Каспийского трубопроводного консорциума» в 4,5 млрд рублей. В КТК заявили, что не согласны с этим и будут судиться

Напомним, 7 августа произошел разлив нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в акватории Черного моря. В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения составила 200 м². Ученые РАН, в свою очередь, заявили, что КТК в 400 тыс. раз занизил данные о нефтяном пятне, и площадь загрязнения — минимум 80 км². Нефть добралась до Абрау-Дюрсо, попала в заповедник «Утриш». Масляные пятна обнаружили даже в дельфинарии. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды).

Вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что пройдет проверка всех портов Новороссийска. По ее слова, разлив нефти на КТК произошел из-за отсутствия капитального ремонта. Росприроднадзор начал подсчитывать ущерб, причиненный природе. 20 октября в пресс-службе ведомства сообщили, что сумма составила 4 млрд 482 млн 397 тыс. 831 рубль.

Каспийский трубопроводный консорциум не согласился с озвученной цифрой. В пресс-службе КТК заявили, что не получили никакого официального документа от Росприроднадзора, а когда его получат, то будут обжаловать в суде. «КТК исходит из того, что использованная Росприроднадзором методология подсчета объемов нефти, попавшей в акваторию Черного моря, является некорректной, что могло привести к фактическим ошибкам в подсчетах», — заявили в пресс-службе компании.