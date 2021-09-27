«У нас были залеплены глаза». Пловцы попали в нефтяное пятно в море у берега Геленджика
Участники заплыва «Swimcup 21» в Кабардинке попали в нефтяное пятно
В соцсетях 26 сентября появилось видео, на котором пловцы жалуются на грязное море. После заплыва женщины вышли из воды, испачканные маслянистой жидкостью, и не могли расчесать волосы. Внимание на случившееся обратили журналисты из «Нашей Газеты».
«Мы участвовали в серьезных соревнованиях. В этой воде плыли километр и теперь похожи на свиней. И это мы уже оттерлись. У нас были залеплены глаза, мы все чернющие и я не знаю, сможем ли мы отстирать эти вещи. Я не представляю, насколько это опасно для птиц и морских обитающих», — сказала одна из спортсменок на видео.
В телеграм-канале мэрии Геленджика написали, что принять участие в заплыве пловцов пригласил санаторий «Жемчужина моря», который находится в Кабардинке. Стартовали участники с берега Цемесской бухты. В управлении по физкультуре и спорту Геленджика организаторы соревнований согласование на проведение массового заплыва не получили. Также в пресс-службе сообщили порталу Юга.ру, что мэрия ждет информацию о случившемся от различных ведомств.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 7 августа произошел разлив нефти с греческого танкера. Площадь загрязнения составила 80 квадратных км, а нефть дошла до заповедника «Утриш». При этом люди все равно продолжили купаться в море.