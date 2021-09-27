«У нас были залеплены глаза». Пловцы попали в нефтяное пятно в море у берега Геленджика

В соцсетях 26 сентября появилось видео, на котором пловцы жалуются на грязное море. После заплыва женщины вышли из воды, испачканные маслянистой жидкостью, и не могли расчесать волосы. Внимание на случившееся обратили журналисты из «Нашей Газеты».

«Мы участвовали в серьезных соревнованиях. В этой воде плыли километр и теперь похожи на свиней. И это мы уже оттерлись. У нас были залеплены глаза, мы все чернющие и я не знаю, сможем ли мы отстирать эти вещи. Я не представляю, насколько это опасно для птиц и морских обитающих», — сказала одна из спортсменок на видео.