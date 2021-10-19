Власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за ковида
20 октября президент России Владимир Путин рассмотрит предложение правительства о том, чтобы сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими
19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, введение QR-кодов в регионах — недостаточная мера. Голикова также заявила, что в некоторых регионах с тяжелой обстановкой нерабочие дни можно объявить уже с 23 октября.
После выходных рекомендуется «аккуратно» открывать закрытые отрасли, а граждан на некоторые объекты допускать только по QR-кодам.
Голикова предложила работодателям перевести непривитых и сотрудников старше 60 лет на дистанционку на срок до четырех недель. Остальным сотрудникам рекомендуется дать два выходных для вакцинации от коронавируса, сообщил «Коммерсантъ».
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение. Идею с нерабочей неделей обсудят завтра, 20 октября, на заседании с участием президента Владимира Путина.
Напомним, прошлой весной Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса.
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