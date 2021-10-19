Власти России предложили объявить нерабочую неделю из-за ковида

20 октября президент России Владимир Путин рассмотрит предложение правительства о том, чтобы сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, введение QR-кодов в регионах — недостаточная мера. Голикова также заявила, что в некоторых регионах с тяжелой обстановкой нерабочие дни можно объявить уже с 23 октября.

После выходных рекомендуется «аккуратно» открывать закрытые отрасли, а граждан на некоторые объекты допускать только по QR-кодам.