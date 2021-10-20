В селах Адыгеи появятся физкультурно-спортивные комплексы
Строительство нового спорткомплекса в ауле Гатлукай завершат до конца года
В ауле Гатлукай возводят новый физкультурно-строительный комплекс стоимостью 41 млн рублей.
В одноэтажном здании на площади 690 кв. метров оборудуют универсальный игровой зал, зал для борьбы, раздевалки, душевые, административные помещения.
Строители уже уложили основание и возвели каркас здания. Внешние работы планируют завершить к началу ноября, после приступят к проведению коммуникаций и внутренней отделке. Строительство обещают закончить до конца года.
Такой же объект позже появится в хуторе Псекупс. Недавно Юга.ру рассказывали об уже возведенном физкультурно-спортивном комплексе в ауле Уляп.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Гатлукай и проверил, как идет строительство. Он встретился с руководством подрядчика и напомнил о важности реализации проекта в срок.
«Мы двигаемся к цели — создать объекты спортивной инфраструктуры во всех населенных пунктах Адыгеи, чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом, вести здоровый образ жизни», — прокомментировал Кумпилов.