В селах Адыгеи появятся физкультурно-спортивные комплексы

Строительство нового спорткомплекса в ауле Гатлукай завершат до конца года

В одноэтажном здании на площади 690 кв. метров оборудуют универсальный игровой зал, зал для борьбы, раздевалки, душевые, административные помещения.

Строители уже уложили основание и возвели каркас здания. Внешние работы планируют завершить к началу ноября, после приступят к проведению коммуникаций и внутренней отделке. Строительство обещают закончить до конца года.

Такой же объект позже появится в хуторе Псекупс. Недавно Юга.ру рассказывали об уже возведенном физкультурно-спортивном комплексе в ауле Уляп.