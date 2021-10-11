Глава Адыгеи посетил новые объекты в ауле Уляп
Мурат Кумпилов приехал на открытие Дома культуры и спорткомплекса в аул Уляп
В день 160-летия аула Уляп там открыли сельский Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи. Из-за антиковидных мер открытие провели с ограниченным числом участников и гостей.
В этот же день наградили ветеранов аула Уляп: звание почетного жителя получили председатель совета ветеранов аула Аслан Тлюняев и руководитель «Дортранссервиса» Аскер Хабаху.
Новый Дом культуры объединил более 30 кружков и творческих коллективов. На площади здания более 2 тыс. кв. м. разместили кабинеты, гримерки, костюмерные, танцевальный зал, актовый зал на 300 человек.
Дом культуры построили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство ушло около 46,6 млн рублей, еще 10 млн выделил регион на благоустройство прилегающей территории.
Мурат Кумпилов поздравил жителей аула с открытием ДК и подчеркнул социальную значимость таких объектов.
«Наша задача — обеспечить появление современных и комфортных домов культуры во всех населенных пунктах. Этому способствуют нацпроект «Культура» и различные госпрограммы. Нам важно, чтобы в сельской местности люди разных возрастов могли развивать свои таланты, заниматься творчеством, посещать интересные мероприятия», — поделился Кумпилов.
На церемонии открытия также выступили председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, государственный советник республики Аслан Тхакушинов и глава Красногвардейского района Темур Губжоков.
Участники мероприятия посетили открывшийся физкультурно-спортивный комплекс. Глава Адыгеи пообщался с юными спортсменами, пожелал им успехов в учебе и спорте, дал старт футбольному турниру между детскими командами.
Всего на строительство комплекса потратили 20 млн рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Там установили тренажеры, оборудовали футбольную площадку, площадку для волейбола и баскетбола со зрительской трибуной. Для детской футбольной команды построили отдельное помещение с тренерской комнатой, раздевалками, кабинетом для хранения спортинвентаря.