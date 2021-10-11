Глава Адыгеи посетил новые объекты в ауле Уляп

Мурат Кумпилов приехал на открытие Дома культуры и спорткомплекса в аул Уляп

В день 160-летия аула Уляп там открыли сельский Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи. Из-за антиковидных мер открытие провели с ограниченным числом участников и гостей.

В этот же день наградили ветеранов аула Уляп: звание почетного жителя получили председатель совета ветеранов аула Аслан Тлюняев и руководитель «Дортранссервиса» Аскер Хабаху.

Новый Дом культуры объединил более 30 кружков и творческих коллективов. На площади здания более 2 тыс. кв. м. разместили кабинеты, гримерки, костюмерные, танцевальный зал, актовый зал на 300 человек.

Дом культуры построили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство ушло около 46,6 млн рублей, еще 10 млн выделил регион на благоустройство прилегающей территории.