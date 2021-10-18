Глава Адыгеи посетил новый завод в Тахтамукайском районе

Мурат Кумпилов посетил производство быстрозамороженных овощей и провел совещание о развитии овощеводства в Адыгее

Мурат Кумпилов посетил новое предприятие «Альянс» в Тахтамукайском районе, на котором производят быстрозамороженную плодоовощную продукцию. Работу завода увидели также официальный представитель Адыгеи при главе администрации Краснодарского края Александр Наролин, министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

Цеха расположены в ауле Тахтамукай на площади 9,5 тыс. кв. метров. Производительность предприятия достигает 4–5 тонн готовой продукции в час, или 14 тыс. тонн в год. Холодильник вмещает до 4 тыс. тонн готовой продукции. Руководитель «Альянса» Вячеслав Хурум рассказал, что на заводе создано 145 рабочих мест, из них 50 — для постоянно занятых. В основном здесь трудятся жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики.

На первом этапе строительства инвестор вложил около 650 млн рублей, чтобы построить производственные помещения, провести коммуникации и закупить импортное оборудование. Вторую очередь производства планируют построить в июне 2022 — марте 2023 года на дополнительные инвестиции в 350 млн рублей. Выпуск готовой продукции увеличится до 25 тыс. тонн в год, а численность сотрудников — до 210 человек.

После экскурсии по предприятию Кумпилов провел оперативное совещание по вопросам развития овощеводства в регионе и обеспечения нового производства местным сырьем. Глава республики подчеркнул, что выращивать овощи в открытом грунте — выгодно, а также отметил, что это востребованное направление получит государственную поддержку. По поручению Кумпилова минсельхоз Адыгеи усилит информирование аграриев о существующих госпрограммах и продолжит перепрофилирование растениеводства с выращивания зерновых на плоды, ягоды и овощи.

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