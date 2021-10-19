Кондратьев поручил усилить контроль за антиковидными ограничениями на Кубани. Как именно — неясно

Краснодарский край

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В оперштабе Кубани 19 октября рассказали, что усилят контроль по соблюдению карантинных мер

Напомним, Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

6 октября стало известно, что власти Кубани хотят ввести QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе краевого минздрава Юга.ру подтвердили, что такую меру действительно рассматривают.

7 октября вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что ситуация по коронавирусу не становится лучше: повысилась заболеваемость и показатели смертности. Она отметила, что от темпов прививочной кампании зависит, ужесточат ли ограничительные меры в крае.

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В оперштабе Кубани 19 октября сообщили, что все ограничительные меры вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией и по рекомендациям Роспотребнадзора. 

«Усиление контроля уже действующих мер — другой вопрос. Именно такую задачу министерствам и ведомствам поставил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом направлении работа будет усилена», — написали в телеграме оперштаба.

Как писали Юга.ру, 20 октября президент России Владимир Путин рассмотрит предложение федерального оперштаба о введении нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом.

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