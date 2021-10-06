В Краснодарском крае хотят ввести QR-коды для посещения общественных мест

Краснодарский край

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Власти Кубани рассматривают предложение ввести QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

Как сообщили «Кубанские новости», в Краснодарском крае из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом планируют ввести QR-коды.

По данным источника издания, мера коснется посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных, культурных и других учреждений. Попасть в них без предъявления специального QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от COVID-19 либо о подтверждении перенесенного заболевания, будет невозможно.

Портал Юга.ру 6 октября обратился за комментарием в пресс-службу краевого минздрава. Там сказали, что такую меру действительно обсуждают в ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса на Кубани продлили до 1 декабря.

Вакцинация Коронавирус Министерство здравоохранения РФ

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В Краснодарском крае хотят ввести QR-коды для посещения общественных мест
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