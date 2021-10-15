В Адыгее появились новые школьные автобусы и машины скорой помощи

По распоряжению председателя правительства РФ республика получила 17 автомобилей скорой медпомощи и 3 реанимобиля на общую сумму более 78 млн рублей. Также в регион направили 28 школьных автобусов общей стоимостью 69,3 млн рублей.

«Сегодня мы получили автотранспорт для скорой помощи. Это один из необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Нам важно, чтобы и по другим заболеваниям людям оперативно оказывали квалифицированную медпомощь, от этого зависит жизнь наших граждан. Федеральный центр нас поддерживает», — подчеркнул Кумпилов.

Глава региона обратил внимание на рост заболеваемости ковидом и напомнил о необходимости вакцинации и соблюдения мер профилактики. Кумпилов попросил директоров школ подготовиться к возможному изменению школьного расписания — он считает, что для сохранения очного обучения придется разделить поток учащихся на две смены.