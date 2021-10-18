Глава Адыгеи проверил, как идет строительство поликлиники в Кошехабльском районе
Мурат Кумпилов посетил аул Блечепсин и оценил ход строительства врачебной амбулатории
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил строящуюся врачебную амбулаторию в ауле Блечепсин Кошехабльского района. О строительстве и будущем объекта главе республики рассказали министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, глава Кошехабльского района Заур Хамирзов и гендиректор ООО «Марк сервис» Мурат Чуяко.
Амбулатория будет работать как поликлиника: 3 тыс. жителей аула и жители ближайших населенных пунктов смогут пройти здесь диспансеризацию, получить амбулаторное лечение, попасть на прием к узким специалистам.
На строительство медучреждения выделили 25 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Рабочие уже возвели стены и каркас крыши, сейчас разводят инженерные коммуникации, выполняют внутренние и внешние отделочные работы.
Глава республики проверил ход строительства, пообщался с руководителем подрядной организации и обозначил шаги для подключения объекта к подводящей коммунальной инфраструктуре.
«Нам предстоит серьезная задача: улучшить работу первичного звена здравоохранения. В прошлом году на президиуме Госсовета Владимир Путин подчеркнул важность этого направления. Мы понимаем, что от качества медуслуг напрямую зависит качество и продолжительность жизни населения», — отметил Кумпилов.
Также он рассказал, что до конца года в Адыгее достроят три объекта здравоохранения. За соблюдением сроков и качеством строительства следят местные руководства и региональный минздрав.