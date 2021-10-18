Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил строящуюся врачебную амбулаторию в ауле Блечепсин Кошехабльского района. О строительстве и будущем объекта главе республики рассказали министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, глава Кошехабльского района Заур Хамирзов и гендиректор ООО «Марк сервис» Мурат Чуяко.

Амбулатория будет работать как поликлиника: 3 тыс. жителей аула и жители ближайших населенных пунктов смогут пройти здесь диспансеризацию, получить амбулаторное лечение, попасть на прием к узким специалистам.

На строительство медучреждения выделили 25 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Рабочие уже возвели стены и каркас крыши, сейчас разводят инженерные коммуникации, выполняют внутренние и внешние отделочные работы.