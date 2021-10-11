Девочке из США с родимым пятном на лице сделали последнюю операцию
Мама девочки из США с родимым пятном на лице рассказала, что её дочери провели последнюю операцию
Напомним, у девочки из США по имени Луна меланоцитарный невус — большое родимое пятно на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может перерасти в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.
Помочь удалить родимое пятно девочке решил краснодарский хирург Павел Попов. Первый раз Кэрол Феннер с дочерью Луной прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу в сентябре 2020 года. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. 7 июня 2021 года Кэрол Феннер сообщила, они с дочерью улетают обратно в США из-за проблем с визой.
1 октября стало известно, что девочка с мамой снова возвращаются в Россию. А 9 октября Кэрол Феннер написала в своем инстаграме, что Луне провели последнюю операцию.
Женщина рассказала, что девочка чувствует себя хорошо, она активная, не жалуется на боль и с хорошим аппетитом. Сейчас у Луны на лице повязка, из-за которой она плохо видит. По словам мамы, это была последняя операция. Все подробности она обещала рассказать на этой неделе.