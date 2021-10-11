Девочке из США с родимым пятном на лице сделали последнюю операцию

Напомним, у девочки из США по имени Луна меланоцитарный невус — большое родимое пятно на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может перерасти в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

Помочь удалить родимое пятно девочке решил краснодарский хирург Павел Попов. Первый раз Кэрол Феннер с дочерью Луной прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу в сентябре 2020 года. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. 7 июня 2021 года Кэрол Феннер сообщила, они с дочерью улетают обратно в США из-за проблем с визой.