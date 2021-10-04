Девочка из США с родимым пятном на лице возвращается в Краснодар для продолжения лечения

Мама девочки из США с родимым лицом на лице сообщила, что они возвращаются в Краснодар, чтобы продолжить лечение

Напомним, девочка по имени Луна из США нуждается в лечении меланоцитарного невуса — большого родимого пятна на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

За лечение девочки взялся краснодарский хирург Павел Попов. Он прочитал о случае Луны в одной из российских газет и написал Кэрол Феннер, что невус в России при правильном стечении обстоятельств смогут вылечить за полтора года технологиями, которых еще нет в США.