Девочка из США с родимым пятном на лице возвращается в Краснодар для продолжения лечения

Краснодарский край

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Мама девочки из США с родимым лицом на лице сообщила, что они возвращаются в Краснодар, чтобы продолжить лечение

Напомним, девочка по имени Луна из США нуждается в лечении меланоцитарного невуса — большого родимого пятна на лице. Оно не вызывает болевых ощущений, но при некоторых факторах может переродиться в рак. Пятно заняло почти все лицо девочки. Врачи из Бостона после осмотра пришли к выводу, что для его лечения потребуется более 100 сеансов лазерной терапии и не менее четырех лет лечения.

За лечение девочки взялся краснодарский хирург Павел Попов. Он прочитал о случае Луны в одной из российских газет и написал Кэрол Феннер, что невус в России при правильном стечении обстоятельств смогут вылечить за полтора года технологиями, которых еще нет в США.

Первый раз Кэрол Феннер с дочерью Луной прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Затем они посетили кубанскую столицу в сентябре 2020 года. Тогда Луне удалили родимое пятно на левой щеке. 7 июня 2021 года Кэрол Феннер сообщила, они с дочерью улетают обратно в США из-за проблем с визой.

1 октября мама девочки написала в своем инстаграме, что они возвращаются в Краснодар. Американки летят из Майами в Москву, а оттуда в Краснодар. В краевой столице они будут уже сегодня, 4 октября. Планируется, что девочку ждет последняя операция.

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