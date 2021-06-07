Девочке из США с родимым пятном на лице не успели сделать последнюю операцию в Краснодаре из-за проблем с визой

В сентябре 2020 года Феннер вместе с дочерью прилетели на очередную операцию. Луне удалили родимое пятно на левой щеке. Женщина рассказала, что врачи собираются трансплантировать кожу на то место, откуда удалили невус.

Напомним, американка Кэрол Феннер с дочерью Луной прилетели в Краснодар в сентябре 2019 года. Девочка нуждалась в лечении меланоцитарного невуса — большого родимого пятна на лице. Помочь ребенку решил местный врач Павел Попов. Планировалось, что ребёнку сделают около 6-8 операций, каждая стоимостью около 25 тыс. долларов.

7 июня Феннер сообщила с своём инстаграме, что им придётся вернуться в США из-за проблем с визой.

«Ребята, у нас было три дня, чтобы купить билет на самолет и вернуться домой, потому что наша виза истекла вчера. Я думал, что мы сможем закончить все операции, но нет», — сообщила она.

Американка добавила, что дальше будет ждать разрешения от российского консульства. В клинике, где Луна проходит операции, сообщили «Комсомольской правде», что изначально консульство выдало семье визу до 6 июня, и по правилам девочка с матерью могли находиться в России до 15 июня. Но медики решили не рисковать и отправить Феннер домой отдохнут перед следующей операцией. Планируется, что она будет последней.

«Есть сложность. У Луны невус врос в брови, поэтому придется его убирать. В остальном, все штатно», — отметили в клинике.