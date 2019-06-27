СК не стал возбуждать дело против судьи из Динского района, ударившей местную жительницу
Следственные органы Кубани после проверки отказались возбуждать уголовное дело в отношении судьи Динского райсуда Светланы Дубовик, которая ударила местную жительницу
Инцидент с участием Дубовик произошел на майских праздниках. Женщина в качестве пассажирки ехала в автомобиле Kia в сторону реки в станице Динской. На пути стояла машина, которую водитель иномарки попросил убрать жительницу ближайшего дома. Ключей от машины у последней не оказалось, после чего судья вступила с ней в конфликт, требуя освободить проезд.
Девушка начала снимать происходящее на телефон и впоследствии опубликовала видео в сети. На кадрах видно, что в какой-то момент судья замахнулась на нее, попыталась забрать телефон и побежала за девушкой. Снимающая видео закричала, что ее ударили по лицу.
О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы, написав против судьи заявление о побоях. 27 июня стало известно, что СКР отказал в возбуждении дела, усмотрев в ситуации обоюдный конфликт. По мнению ведомства, девушка поднесла телефон слишком близко к лицу судьи, та отмахнулась от нее и случайно задела рукой, пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю подтвердили это порталу Юга.ру. При этом в действиях судьи усмотрели состав административного правонарушения.
«Из материала проверки выделены материалы, содержащие сведения о совершении 57-летней женщиной административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, то есть нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, которые направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении ее к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что 28 июня на заседании Квалификационной коллегии судей Краснодарского края рассмотрят заключение комиссии по результатам проверки сведений об инциденте с участием судьи Дубовик.
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