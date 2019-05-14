Следственный комитет рассказал о конфликте в Динском районе, в котором могла участвовать судья
Следственный комитет 14 мая рассказал подробности ссоры двух женщин в Динском районе, одной из которых могла быть судья
По данным СК, вечером 11 мая автомобиль Kia Cerato под управлением мужчины с 57-летней пассажиркой ехал по улице Набережной в сторону реки Качеты и не смог попасть к берегу реки, так как проезд перекрыла другая машина. Из-за этого пассажирка иномарки начала ссориться с 25-летней девушкой. По словам последней, во время конфликта женщина причинила ей телесные повреждения.
Следственный комитет начал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в инстаграме typodar 12 мая появилось видео с ссорой двух женщин. В подписи было указано, что одна из них — предположительно судья Динского районного суда Светлана Дубовик.
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