В Краснодаре прекратили полномочия судьи, отправившей в СИЗО лежачего смертельно больного инвалида
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края в июле досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты
В феврале в Кореновском районном суде рассматривали дело о превышении полномочий против бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника. Судья Наталья Калита вынесла решение арестовать мужчину, хотя на тот момент он был лежачим инвалидом в последней стадии онкологического заболевания. Из зала суда экс-чиновника увезли на скорой помощи, а позже Краснодарский краевой суд отменил выбранную меру пресечения. Через месяц после заседания Рудник умер.
После смерти мужчины судья вынесла ему обвинительный приговор, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на крайсуд. Кроме того адвокат, работавший еще в одном деле с Калитой, жаловался на давление с ее стороны.
Весной 2018 года бывший муж Калиты адвокат Владимир Сай проходил фигурантом по уголовному делу. По словам следователя СК России, судья угрожала ему по телефону. Тогда квалификационная коллегия судей прекратила ее полномочия из-за неэтичного поведения, однако женщина обжаловала решение в Верховном суде. Она смогла доказать, что голос на записи телефонного разговора подделан, и суд отменил взыскание.
Как сообщали Юга.ру, бывший глава Кореновского района Владимир Рудник подал в отставку по состоянию здоровья в июне 2012 года.
В инстаграме паблика Typodar 12 мая появилось видео с ссорой двух женщин. В подписи было указано, что одна из них — предположительно судья Динского районного суда Светлана Дубовик. Позже Следственный комитет Краснодарского края рассказал подробности конфликта, однако после проверки отказался возбуждать уголовное дело в отношении судьи.
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