В Краснодаре начали строить второй подземный переход для новой трамвайной линии

В Краснодаре 10 июня начали строить второй подземный переход на улице Московской

Напомним, строительство первого подземного пешеходного перехода через улицу Петра Метальникова началось 11 февраля. Его длина составит 36 метров. Для маломобильных горожан переход оборудуют лифтами. Строительство второго перехода через улицу Московскую обещали начать в первых числах мая.

В пресс-службе мэрии 10 июня сообщили, что приступили к строительству второго подземного перехода через улицу Московскую. На участке идут подготовительные работы, завершили вынос силовых кабелей, переустроили ливневую канализацию и сети связи.

Строительство утром проинспектировал мэр города Евгений Первышов. В своем телеграме он написал, что сроки сдвинули из-за плохой плохой погоды. Он отметил, что строительство трамвайной линии — большой и сложный процесс, который проводится в городе впервые за несколько десятилетий.