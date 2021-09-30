На выборах в Северском районе переписали голоса в пользу «Единой России». Избирком не увидел нарушений

Избирком Северского района прокомментировал аномальные результаты в поселке Ильском

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня. Независимые наблюдатели заметили, что в поселке Ильском результаты голосования в протоколах с участков № 41-18 и 41-26 и в системе ГАС «Выборы» не сходятся. Об этом они сообщили на «Карту нарушений»*.

Например, у кандидата от «Единой России» Сергея Алтухова в протокол занесено 582 голоса. На сайте ЦИК указано, что за него проголосовали 672 человека.

На странность с результатами голосования обратил внимание и интернет-портал «Свободные Медиа», который направил запрос в территориальный избирком «Северская». Редакция попросила прокомментировать признаки фальсификации. Председатель ТИК «Северская» Григорий Сокол ответил, что протоколы по закону можно переписывать в некоторых случаях: если участковая избирательная комиссия решила дополнительно подсчитать бюллетени или данные по спискам избирателей, а также если комиссия решила внести изменения в итоговый протокол из-за описки или неточности. В избиркоме отметили, что возможны и иные случаи изменения протокола, но не уточнили, о чем речь. Сокол прокомментировал и вопрос расхождения данных первых протоколов с информацией ЦИК. Он заявил, что не может сделать однозначные выводы о наличии или отсутствии нарушений по фотографиям с сервиса «Карта нарушений»*. Но журналистам пообещали проверить эту информацию.

30 сентября Юга.ру попросили члена движения в защиту прав избирателей «Голос»* Давида Канкию прокомментировать ответ председателя избиркома. Он сказал, что на самом деле очень легко проверить результаты голосования даже без оригиналов — существует реестр выдачи копий протоколов. Для проверки нужно позвонить тем, кому выдали копии на участке и попросить показать их. По словам эксперта, в Северском районе явка была существенно выше, чем на тех ТИКах, где было много наблюдателей. Канкия рассказал, что существует много технологий для получения необходимого результата на выборах. «Прямые фальсификации, такие как переписывание протоколов, это наиболее грубые и тупые формы получения необходимого результата. Их применяют только в том случае, когда уверены, что нет никаких наблюдателей. Цель такого переписывания протоколов — выполнение целевых плановых показателей. Видимо, стоит задача отчитаться о конкретной явке и о конкретных результатах голосования по району. Именно с этой целью и были переписаны протоколы», — считает Канкия.

По мнению эксперта, ввести искаженные данные протоколов в систему ГАС «Выборы» без ведома избиркома невозможно, а значит, члены избирательных комиссий были в курсе происходящего. Канкия считает, что расхождение данных — это достаточное основание для судебного разбирательства. Но есть несколько проблем. «Первое — часть из копий протоколов, которые мы видим, не были заверены должным образом. Похоже, что на них специально отсутствуют необходимые реквизиты. Второе — устоявшаяся практика такая, что добиться в судах правды ещё сложнее, чем добиться правды на российских выборах», — прокомментировал эксперт.