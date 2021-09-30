На Кубани продлили режим повышенной готовности до декабря

Напомним, режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса объявили в регионе в марте 2020 года. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев каждый раз продлевал его на две недели.

В июне на Кубани ввели обязательную вакцинацию, а позже появились новые правила заселения туристов в гостиницы. 24 июня Кондратьев впервые подписал постановление о продлении режима на три месяца, то есть до 1 октября.

30 сентября губернатор подписал постановление об очередном продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса до 1 декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Сохранились ограничения и для туристов. Несовершеннолетние и люди с медотводом от вакцинации при заселении в гостиницы все еще должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Иностранцы должны предъявить его в приложении «Путешествуй без COVID-19». ПЦР-тест должен быть получен не ранее чем за три дня до заселения.