Сервис «Ростелекома» и ВТБ дистанционно оценит повреждения автомобиля

Нейросети смогут удаленно оценить состояние автомобиля: масштаб повреждений после ДТП, степень загрязнения, наличие посторонних наклеек и другие детали. Сервис будет полезен страховым и каршеринговым компаниям, автомобильным маркетплейсам. Сейчас он работает в тестовом режиме, промышленную версию запустят в первом квартале 2020 года.

За время обучения искусственный интеллект обработал более 30 тыс. фотографий и распознал более 65 тыс. элементов автомобилей. Сейчас нейросеть стабильно распознает 48 классов деталей и 14 классов повреждений.

Позже сервис научится автоматически рассчитывать стоимость ремонта, исходя из масштаба повреждений. По данным Platforma, потенциальные клиенты, особенно банки и страховые компании, наиболее заинтересованы именно в этой опции. Например, сейчас выезд страхового агента в Москве составляет около 3 тыс. рублей — с сервисом компании смогут сэкономить на этой работе и получить результат всего за несколько секунд.

«Перед Platforma стоит амбициозная задача: к 2025 году войти в число лидеров среди сервисов на основе Big Data. Специалисты Platforma используют уникальный объем данных и технологии искусственного интеллекта, чтобы создавать передовые продукты для разных сфер. Дистанционная оценка при помощи алгоритмов автоматизирует работу страховых и каршеринговых компаний, улучшит и ускорит обслуживание клиентов», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ, глава совета директоров Platforma Вадим Кулик.