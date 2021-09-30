Сервис «Ростелекома» и ВТБ дистанционно оценит повреждения автомобиля
Нейросети «Платформы больших данных» смогут дистанционно оценить повреждения автомобилей — а еще заметят грязь, снег и посторонние наклейки
Проект «Ростелекома» и ВТБ Platforma («Платформа больших данных») запустил сервис по дистанционной оценке повреждений автомобилей с помощью нейросетей.
Нейросети смогут удаленно оценить состояние автомобиля: масштаб повреждений после ДТП, степень загрязнения, наличие посторонних наклеек и другие детали. Сервис будет полезен страховым и каршеринговым компаниям, автомобильным маркетплейсам. Сейчас он работает в тестовом режиме, промышленную версию запустят в первом квартале 2020 года.
За время обучения искусственный интеллект обработал более 30 тыс. фотографий и распознал более 65 тыс. элементов автомобилей. Сейчас нейросеть стабильно распознает 48 классов деталей и 14 классов повреждений.
Позже сервис научится автоматически рассчитывать стоимость ремонта, исходя из масштаба повреждений. По данным Platforma, потенциальные клиенты, особенно банки и страховые компании, наиболее заинтересованы именно в этой опции. Например, сейчас выезд страхового агента в Москве составляет около 3 тыс. рублей — с сервисом компании смогут сэкономить на этой работе и получить результат всего за несколько секунд.
«Перед Platforma стоит амбициозная задача: к 2025 году войти в число лидеров среди сервисов на основе Big Data. Специалисты Platforma используют уникальный объем данных и технологии искусственного интеллекта, чтобы создавать передовые продукты для разных сфер. Дистанционная оценка при помощи алгоритмов автоматизирует работу страховых и каршеринговых компаний, улучшит и ускорит обслуживание клиентов», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ, глава совета директоров Platforma Вадим Кулик.
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Генеральный директор Platforma Алексей Каштанов отметил, что к 2025 году рынок дистанционной оценки имущества может вырасти до 1,2 млрд рублей (в прошлом году он составил 700 млн рублей).
«В дальнейшем Platforma планирует не только выводить на рынок новые сервисы, но и стать ведущим поставщиком синтетических данных для различных бизнес-проектов с применением искусственного интеллекта. «Платформа больших данных» также будет использовать наработки «Ростелекома», включая технологии компьютерного зрения и видеоаналитики, необходимые для успешной реализации новых масштабных проектов», — рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.
По итогам тестирования компания планирует предлагать продукт в виде специального приложения, а также API для интеграции в IT-системы заказчика.