Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани, возникшего после атаки БПЛА, увеличилась до 20 тыс. квадратных метров

После атаки БПЛА в Славянском районе Краснодарского края увеличилась площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Число пострадавших выросло до шести

Предыстория. В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередач и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.



Также обломки беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько домов, пострадал один человек.

28 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района сообщила, что ночная атака БПЛА стала самой массовой. По данным ЕДДС, всего на округ было выпущено 110 беспилотников, из них 51 — ракета.