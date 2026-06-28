Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани, возникшего после атаки БПЛА, увеличилась до 20 тыс. квадратных метров
После атаки БПЛА в Славянском районе Краснодарского края увеличилась площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Число пострадавших выросло до шести
Предыстория. В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередач и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.
Также обломки беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько домов, пострадал один человек.
28 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района сообщила, что ночная атака БПЛА стала самой массовой. По данным ЕДДС, всего на округ было выпущено 110 беспилотников, из них 51 — ракета.
Также известно, что площадь пожара на территории НПЗ компании «Славянск ЭКО» превысила 20 тыс. кв. метров. В ликвидации возгорания участвуют пожарные из Славянского и других районов Краснодарского края, а также два пожарных поезда. Кроме того, ожидается прибытие двух аэромобильных групп.
В ЕДДС сообщили, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до шести человек.
Как писали Юга.ру, 16 июня в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.
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