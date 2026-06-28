Краснодарский край атаковали беспилотники: погиб человек, горит НПЗ

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Славянске-на-Кубани после ночной атаки БПЛА повреждены дома, погиб человек, горит нефтеперерабатывающий завод. Также обломки дронов упали в Красноармейском районе

28 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион атаковали БПЛА.

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков повреждены жилые дома. Один человек погиб.

Помимо этого, пострадали линия электропередачи и газовая труба, а также произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании «Славянск ЭКО». Губернатор поручил главе района Роману Синяговскому оказать необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Также обломки беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько домов, пострадал один человек.

Как писали Юга.ру, 18 июня мэрия Краснодара объяснила, кто имеет право на компенсацию при повреждении жилья от атак БПЛА.

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