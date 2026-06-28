Краснодарский край атаковали беспилотники: погиб человек, горит НПЗ

В Славянске-на-Кубани после ночной атаки БПЛА повреждены дома, погиб человек, горит нефтеперерабатывающий завод. Также обломки дронов упали в Красноармейском районе

28 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион атаковали БПЛА. В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков повреждены жилые дома. Один человек погиб. Помимо этого, пострадали линия электропередачи и газовая труба, а также произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании «Славянск ЭКО». Губернатор поручил главе района Роману Синяговскому оказать необходимую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

Также обломки беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько домов, пострадал один человек.