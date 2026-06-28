Очереди до 30 машин даже на рассвете выходного дня. Как обстоит ситуация на заправках Краснодара и есть ли бензин?
Юга.ру в разное время суток посетили несколько АЗС Краснодара и узнали, есть ли очереди и отпускают ли бензин
27 июня редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова посетила несколько заправок в Краснодаре, чтобы узнать, есть ли в наличии топливо, действуют ли лимиты на его продажу и насколько большие очереди собираются из автомобилей.
Напомним, в конце мая в Крыму ввели первые ограничения на продажу бензина, а позднее топливный кризис зафиксировали и в других регионах страны. Например, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а уже 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.
24 июня жители Краснодара сообщили об очередях на заправках города и заявили, что нехватка топлива ощущается. В тот же день оперштаб Кубани заявил, что в регионе нет дефицита топлива. Однако уже 25 июня в районе АЗС образовались пробки.
АЗС «Газпромнефть» на улице Дзержинского была закрыта — бензина не было совсем, а стела с ценами не работала. На заправке «Уфимнефть» на той же улице выстроилась очередь из автомобилей — работала только одна колонка. Стоимость топлива там составляла от 77 рублей за литр АИ-92 до 83 рублей за литр АИ-95.
Пробка образовалась и перед АЗС Teboil на улице Московской. Редактор Юга.ру приехала на заправку во время технического перерыва и работы бензовоза, поэтому автомобилей скопилось еще больше. Стоимость топлива там — от 66 до 72 рублей за литр.
Также очередь выстроилась на АЗС «Роснефть» на улице Московской. Однако заправиться там оказалось дешевле всего: литр АИ-92 стоил 65 рублей, АИ-95 — 71 рубль. Это связано с тем, что крупные сети пока сохраняют привычные цены, тогда как небольшие компании вынуждены их повышать.
Отметим, что очереди на всех заправках были длинными — количество автомобилей местами доходило до 40.
Также известно, что пробка образовалась и перед АЗС «Газпромнефть» на улице Селезнева.
В воскресенье, 28 июня, редактор Юга.ру Александр Гончаренко решил проверить, есть ли очереди на заправках ранним утром или в это время можно быстро заправиться. Однако уже в 4:30 автомобилисты выстроились в пробку перед АЗС «Газпромнефть» под Суворовским мостом.
В 4:35 очередь была и перед «Лукойлом» на пересечении улиц Ставропольской и Набережной. Чтобы заправиться там, пришлось ждать 45 минут.
В обоих случаях в пробках стояло около 30 автомобилей. Редактор Юга.ру отметил, что ситуация с очередями на АЗС не отличалась от той, которую он наблюдал вечером в пятницу.
Как писали Юга.ру, 27 июня в Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам.
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