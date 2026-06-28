Очереди до 30 машин даже на рассвете выходного дня. Как обстоит ситуация на заправках Краснодара и есть ли бензин?

Юга.ру в разное время суток посетили несколько АЗС Краснодара и узнали, есть ли очереди и отпускают ли бензин

27 июня редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова посетила несколько заправок в Краснодаре, чтобы узнать, есть ли в наличии топливо, действуют ли лимиты на его продажу и насколько большие очереди собираются из автомобилей.

Напомним, в конце мая в Крыму ввели первые ограничения на продажу бензина, а позднее топливный кризис зафиксировали и в других регионах страны. Например, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а уже 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.



24 июня жители Краснодара сообщили об очередях на заправках города и заявили, что нехватка топлива ощущается. В тот же день оперштаб Кубани заявил, что в регионе нет дефицита топлива. Однако уже 25 июня в районе АЗС образовались пробки.

АЗС «Газпромнефть» на улице Дзержинского была закрыта — бензина не было совсем, а стела с ценами не работала. На заправке «Уфимнефть» на той же улице выстроилась очередь из автомобилей — работала только одна колонка. Стоимость топлива там составляла от 77 рублей за литр АИ-92 до 83 рублей за литр АИ-95.