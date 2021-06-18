«Ростелеком» поможет компаниям управлять данными

«Платформа управления данными» решает многочисленные бизнес-задачи: потоковая и пакетная обработка данных (настройка и мониторинг ETL/ELT-процессов); формирование озера «сырых» неструктурированных данных; построение классического хранилища данных и нереляционного сегмента квазиструктурированных данных; управление качеством данных; использование данных для формирования BI-отчетности и дашбордов, машинного обучения и сервисов монетизации данных; управление данными организации с построением единого глоссария и карты данных.

Новый ИТ-продукт предназначен для хранения, обработки и управления корпоративными данными в организациях любого масштаба. Универсальная платформа позволяет построить корпоративное хранилище данных, создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля и обеспечить переход компании к data-driven модели.

Инструменты развертывания и управления помогут пользователям и администраторам, проверка кода и работа службы поддержки повысят стабильность решений. Единый облачный продукт из приложений и инфраструктуры позволит заказчику упростить процесс обслуживания дата-центра компании и снизить расходы на управление за счет гибких тарифов облачных сервисов.

«Проект по созданию платформы стартовал в 2017 году, когда «Ростелеком» взял курс на цифровизацию. Стало понятно, что вывести на рынок новые бизнес-услуги без качественного управления данными невозможно. Мы осознали, что накопленный опыт и наработки могут быть полезны не только компании, но и нашим корпоративным клиентам. Сегодня «Ростелеком» — крупнейший в России игрок на рынке облачных решений с большой сетью сертифицированных ЦОД по всей стране. И появление сервисов по работе с данными в дополнение к классическим IaaS*-услугам позволит заказчикам быстрее и проще анализировать любые информационные массивы», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Все компоненты платформы основаны на собственных разработках компании и решениях с открытым кодом, зарегистрированных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Мы изначально фокусировались на использовании открытых технологий при выборе архитектуры хранилища. Сегодня это самый масштабный инфраструктурный проект в России по построению собственной платформы управления данными на базе open-source технологий. Вопрос импортозамещения остро стоит перед многими компаниями, поэтому интерес заказчиков к компонентам платформы «Ростелекома» появился задолго до официального объявления о выходе продукта на рынок. У нас уже есть несколько успешных проектов по внедрению платформы, мы убедились в ее эффективности не только на собственном опыте», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

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