В России появится единая платформа цифрового документооборота от ВТБ и «Ростелекома»

ВТБ и «Ростелеком» создадут платформу, где граждане смогут бесплатно получить электронную подпись, а организации — настроить электронный документооборот

Компании договорились создать «Единую цифровую платформу подписания» в инфраструктуре электронного правительства — Минцифры. Сервис разработают на российском ПО и оборудовании, а использовать его можно будет даже с мобильного телефона. На платформе граждане смогут бесплатно получить сертификат электронной подписи: с ним коммерческие и государственные услуги станут доступнее. Юрлица и госорганы будут формировать юридически значимые документы, обрабатывать и хранить их в архиве по единым стандартам.