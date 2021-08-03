В России появится единая платформа цифрового документооборота от ВТБ и «Ростелекома»

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ВТБ и «Ростелеком» создадут платформу, где граждане смогут бесплатно получить электронную подпись, а организации — настроить электронный документооборот

Компании договорились создать «Единую цифровую платформу подписания» в инфраструктуре электронного правительства — Минцифры. Сервис разработают на российском ПО и оборудовании, а использовать его можно будет даже с мобильного телефона.

На платформе граждане смогут бесплатно получить сертификат электронной подписи: с ним коммерческие и государственные услуги станут доступнее. Юрлица и госорганы будут формировать юридически значимые документы, обрабатывать и хранить их в архиве по единым стандартам.

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«Создание платформы — большой шаг для взаимодействия человека, бизнеса и государства в цифровом пространстве. Многие документы перейдут в безбумажный формат, так что привычные выматывающие операции станут проще и быстрее. ВТБ активно развивается, чтобы повышать качество жизни людей, и это — еще один проект, построенный на принципе совместной реализации. Мы применим всю экспертизу и технологии цифровой трансформации банка, чтобы создать такой масштабный и нужный для Росиии сервис», — рассказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Единая цифровая платформа подписания» призвана обеспечить технические условия для облачного документооборота и повысить уровень доверия между всеми участниками процесса. В условиях COVID-19 дистанционное создание и подписание документов — необходимость. Но потребность в удаленном сервисе останется и после пандемии. Пользователи смогут оформить договор купли-продажи, кадровые документы, доверенность и другие документы из любой точки мира, где есть интернет. Это экономит время на поездки и сокращает потребление бумаги. А цифровая документация будет надежно храниться, оставаясь всегда под рукой», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

ВТБ Ростелеком Технологии

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