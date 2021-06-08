«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта» для контроля автопарка

Партнерский Вся Россия

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«Ростелеком» представил «Мониторинг транспорта», который позволяет в реальном времени отслеживать перемещение транспорта и оптимизировать работу автопарка

С помощью нового решения компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, слив топлива и другие нарушения.

Продукт предназначен для организаций, которым нужно отслеживать состояние транспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси и автосалонов.

«Благодаря оснащению нашего автопарка «Мониторингом транспорта» от «Ростелекома» сократились случаи нецелевого использования корпоративных авто. Затраты на топливо в месяц снизились на 35%», — отметил гендиректор МУП «Зеленое хозяйство» Андрей Денискин.

Программно-аппаратный комплекс «Мониторинг транспорта» включает GPS-трекер, контроллер CAN-шины и специализированное ПО. В личном кабинете видны ключевые параметры бортовых компьютеров всех машин. Система позволяет выгрузить отчеты о расходе топлива, пробеге, скорости и других параметрах. Анализ информации о скорости, резком торможении и езде с непристегнутым ремнем позволяет повысить качество вождения, экономить на штрафах и снижать эксплуатационные расходы.

Адский трафик — что с ним делать:

«Ростелеком» обладает опытом реализации масштабных транспортных проектов, многие из которых создавались по индивидуальному заказу крупных клиентов. Запуск «Мониторинга транспорта» — знаковое событие: мы превратили ранее имевшиеся проектные разработки в масштабируемый и, главное, доступный продукт для бизнеса», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Мониторинг транспорта» — первый шаг на пути реализации комплексного решения для наших клиентов, обладающих собственным автопарком. Мы планируем добавить функции мониторинга не только транспортных средств, но и состояния водителей для предотвращения засыпания за рулем, а также контроль техники безопасности: курение, разговоры по телефону и многое другое», — рассказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Владимир Еремеев.

Благодаря широкому функционалу и индивидуальным настройкам «Мониторинг транспорта» уже внедряется заказчиками «Ростелекома», помогая снижать издержки и повышать безопасность работы транспорта.

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