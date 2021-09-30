Новая выделенка в Краснодаре заработает с октября

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 октября заработает выделенная полоса на улице Северной

Выделенная полоса появится на улице Северной на участке от Красной до Седина. Крайние правые полосы отведут для общественного транспорта. Их отделят дорожной разметкой и знаками.

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Накануне в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что выделенная полоса на улице Северной заработает с 1 октября. В ночь с 30 сентября на 1 октября там нанесут разметку и установят соответствующие знаки.

С 1 октября по крайней правой полосе смогут проехать только автобусы, троллейбусы и такси.

Как писали Юга.ру, выделенную полосу в 2014 году вводили на улице Северной от Красноармейской до Школьной. Тогда она проработала три дня, а затем ее поручили убрать из-за сильных заторов. Летом 2021 года в мэрии города заявили, что вернут полосу. Также в планах до конца года ввести выделенные полосы в Фестивальном микрорайоне.

Сейчас в Краснодаре 20,7 км выделенок для общественного транспорта. Их ввели на улицах Мира, Октябрьской, Ставропольской, Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной и 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и проспекте Чекистов.

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