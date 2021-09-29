Летчик-космонавт выступит на фестивале науки в ДГТУ

1–2 октября в ДГТУ пройдет онлайн-фестиваль науки — его откроет летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев

1–2 октября в Донском государственном техническом университете состоится VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!». Он пройдет в онлайн-формате: мероприятия будут транслировать в прямом эфире на странице университета.

Фестиваль приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и проводится в рамках Года науки и технологий.

На церемонии открытия гостей поприветствует летчик-космонавт отряда космонавтов «Роскосмос», Герой России Сергей Прокопьев. Сейчас он готовится к очередному полету.

В программу фестиваля входят научно-популярные лекции на тему космических технологий, связи космоса и медиа, футуристической моды и космического туризма. А также мастер-классы от ведущих экспертов региона: