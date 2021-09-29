Летчик-космонавт выступит на фестивале науки в ДГТУ

Партнерский Ростовская область

Распечатать

1–2 октября в ДГТУ пройдет онлайн-фестиваль науки — его откроет летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев

1–2 октября в Донском государственном техническом университете состоится VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!». Он пройдет в онлайн-формате: мероприятия будут транслировать в прямом эфире на странице университета.

Читайте также:

Фестиваль приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и проводится в рамках Года науки и технологий.

На церемонии открытия гостей поприветствует летчик-космонавт отряда космонавтов «Роскосмос», Герой России Сергей Прокопьев. Сейчас он готовится к очередному полету.

В программу фестиваля входят научно-популярные лекции на тему космических технологий, связи космоса и медиа, футуристической моды и космического туризма. А также мастер-классы от ведущих экспертов региона:

  • «Экобизнес-2021. Экоменеджмент»;
  • «Архитектура и космос. Инновационные проекты, технологии и материалы»;
  • «Краски вселенной».

Читайте также:

Найти полную программу фестиваля и зарегистрироваться на понравившиеся события можно на сайте.

На фестивале наградят участников конкурса «Включай ЭКОлогику!», конкурса для педагогов образовательных организаций «Школа — партнер ДГТУ» и онлайн-марафона «Нобелевские лауреаты». Победители и призеры получат дипломы и подарки от генерального партнера фестиваля, банка «Центр-инвест».

«Фестиваль науки не только популяризирует науку и прививает молодому поколению уважение к экологии. Еще он открывает все больше талантливых ребят, у которых есть все задатки, чтобы стать гордостью региона и страны», — уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Читайте также:

В этом году участниками фестиваля стали:

  • Тюменский индустриальный университет;
  • Астраханский государственный университет;
  • Северо-Кавказский федеральный университет;
  • Ростовский государственный медицинский университет;
  • Ростовский государственный экономический университет;
  • Южный федеральный университет;
  • юридическая гимназия № 9;
  • музей-заповедник «Танаис» и др.

ДГТУ традиционно организует фестиваль науки. Он пройдет в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ (организатор — МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель оргкомитета — глава Минобрнауки Валерий Фальков). Генеральным партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест».

Космос Наука Ростов-на-Дону Технологии Фестивали

Новости

На Кубани увеличилось число закрытых классов из-за коронавируса. Переведут ли школьников на дистанционное обучение?
«Медиазону» и еще 22 человека включили в список иноагентов. Рассказываем, кто туда попал
Из Сочи в Анапу больше не будет ходить «Ласточка»
В Краснодаре запустят новый авиарейс
Болельщики с инвалидностью вступились за сотрудника ФК «Краснодар». Но все не так просто
В краснодарской школе произошел пожар во время уроков

Лента новостей

«Голый», «Красавец», «Старик»
28 сентября, 09:59
«Голый», «Красавец», «Старик»
Как выглядят и где находятся самые старые деревья Краснодара?
С днем рождения, парк «Краснодар»!
28 сентября, 22:11
С днем рождения, парк «Краснодар»!
Поздравляем в стихах и фотографиях
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?

Реклама на портале