Летчик-космонавт выступит на фестивале науки в ДГТУ
1–2 октября в ДГТУ пройдет онлайн-фестиваль науки — его откроет летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев
1–2 октября в Донском государственном техническом университете состоится VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!». Он пройдет в онлайн-формате: мероприятия будут транслировать в прямом эфире на странице университета.
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Фестиваль приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и проводится в рамках Года науки и технологий.
На церемонии открытия гостей поприветствует летчик-космонавт отряда космонавтов «Роскосмос», Герой России Сергей Прокопьев. Сейчас он готовится к очередному полету.
В программу фестиваля входят научно-популярные лекции на тему космических технологий, связи космоса и медиа, футуристической моды и космического туризма. А также мастер-классы от ведущих экспертов региона:
- «Экобизнес-2021. Экоменеджмент»;
- «Архитектура и космос. Инновационные проекты, технологии и материалы»;
- «Краски вселенной».
Найти полную программу фестиваля и зарегистрироваться на понравившиеся события можно на сайте.
На фестивале наградят участников конкурса «Включай ЭКОлогику!», конкурса для педагогов образовательных организаций «Школа — партнер ДГТУ» и онлайн-марафона «Нобелевские лауреаты». Победители и призеры получат дипломы и подарки от генерального партнера фестиваля, банка «Центр-инвест».
«Фестиваль науки не только популяризирует науку и прививает молодому поколению уважение к экологии. Еще он открывает все больше талантливых ребят, у которых есть все задатки, чтобы стать гордостью региона и страны», — уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
В этом году участниками фестиваля стали:
- Тюменский индустриальный университет;
- Астраханский государственный университет;
- Северо-Кавказский федеральный университет;
- Ростовский государственный медицинский университет;
- Ростовский государственный экономический университет;
- Южный федеральный университет;
- юридическая гимназия № 9;
- музей-заповедник «Танаис» и др.
ДГТУ традиционно организует фестиваль науки. Он пройдет в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ (организатор — МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель оргкомитета — глава Минобрнауки Валерий Фальков). Генеральным партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест».