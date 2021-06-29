Глава Геленджика обсудил воспитание и просвещение с космонавтом Самокутяевым

Краснодарский край

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Глава города-курорта Алексей Богодистов встретился с космонавтом и депутатом Госдумы РФ Александром Самокутяевым

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с Александром Самокутяевым  космонавтом, Героем России, депутатом ГД РФ. Они обсудили сотрудничество в вопросах просвещения и воспитания подрастающего поколения, наметили вектор и первые шаги взаимодействия.

Самокутяев отметил, что в Геленджике и в санатории Архипо-Осиповки, где восстанавливаются космонавты, он не впервые: курорт нравится и ему, и его родным. Вместе с главой города Самокутяев посетил городской историко-краеведческий музей.

В 2012 году Геленджик стал первым в России городом-побратимом подмосковного Звездного городка. А в 2016-м в Архипо-Осиповке открыли единственный на юге России музей космонавтики. В двухэтажном здании находится более тысячи экспонатов. С 2011 года каждый космонавт, отдыхающий в Геленджике после полета, высаживает новое дерево на набережной села.

Александр Михайлович Самокутяев  летчик-космонавт РФ, 109-й космонавт России и 521-й космонавт мира, космонавт-испытатель, командир группы отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», полковник.

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