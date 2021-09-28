В Крыму тигр откусил палец годовалому ребёнку
В парке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку. Рассказываем, что об этом известно
Инцидент произошёл в Крыму 26 сентября в парке «Тайган». По данным СУ СКР Крыма и Севастополя, 22-летняя жительница Краснодара вплотную поднесла к клетке своего годовалого сына, перенеся его через защитное ограждение. В результате животное откусило мальчику большой палец на левой руке.
Как рассказала мама ребенка «Комсомольской правде», когда они с сыном подошли к клетке, тигры спали. Ребенок поднял руку, чтобы показать на животное и в этот момент с ветки спрыгнул тигр. Через прутья клетки он зацепил когтем руку ребенка, потащил к себе и откусил палец.
«Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но никого не было. Я добежала до ларька, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребёнка туда, медсестры на месте не было. Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку и вызвали скорую», — рассказала краснодарка.
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Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. Там ему зашили рану. Вместе с мамой мальчик еще находится в больнице.
По словам мамы ребенка, она пыталась связаться с директором парка, но его номер телефона ей не дали. Кроме того, следователь сказал, что уголовное дело возбуждать не будут, потому что в случившемся виновата сама женщина.
Позже по поручению прокурора Крыма проверку в отношении парка инициировала республиканская прокуратура. А в следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводятся все необходимые проверки.
Как писали Юга.ру, в отношении владельца парка «Тайган» Олега Зубкова возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после того, как в июле 2018 года во время экскурсии 46-летнюю посетительницу «Тайгана» укусил за кисть лев, пока она фотографировалась с ним.