В Крыму тигр откусил палец годовалому ребёнку

Инцидент произошёл в Крыму 26 сентября в парке «Тайган». По данным СУ СКР Крыма и Севастополя, 22-летняя жительница Краснодара вплотную поднесла к клетке своего годовалого сына, перенеся его через защитное ограждение. В результате животное откусило мальчику большой палец на левой руке.

Как рассказала мама ребенка «Комсомольской правде», когда они с сыном подошли к клетке, тигры спали. Ребенок поднял руку, чтобы показать на животное и в этот момент с ветки спрыгнул тигр. Через прутья клетки он зацепил когтем руку ребенка, потащил к себе и откусил палец.

«Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но никого не было. Я добежала до ларька, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребёнка туда, медсестры на месте не было. Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку и вызвали скорую», — рассказала краснодарка.