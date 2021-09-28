Россия подписала соглашение о создании лифтовой ассоциации

Щербинский лифтостроительный завод инициировал создание Евразийской лифтовой ассоциации

28 сентября представители Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ, Россия), ПО «Евролифтмаш» (Россия) и компании «Могилевлифтмаш» (Белоруссия) заключили соглашение о создании Евразийской лифтовой ассоциации. На подписании документа присутствовали замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Специалисты ЩЛЗ считают, что создание Ассоциации будет способствовать развитию лифтовой промышленности, позволит сократить технологическое отставание в отрасли и придать необходимые импульсы для развития в этой сфере малого и среднего бизнеса», — объяснил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев. По его словам, Ассоциация будет оказывать информационную поддержку своим членам в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), разрабатывать и совершенствовать нормативно-техническую базу с учетом лучших международных практик и стандартов, а также проводить профессиональную подготовку и переподготовку специалистов лифтостроительной отрасли.

«Перед лифтовой отраслью стоит ряд задач: обеспечить жилой фонд современными и безопасными лифтами, модернизировать действующие предприятия и запустить новые заводы, внедрить результаты НИОКР. Это повысит уровень импортозамещения в лифтостроительной сфере и конкурентоспособность российских предприятий», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ финансового института развития в жилищной сфере Виталий Мутко. Он уверен, что достичь поставленных целей поможет взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках Ассоциации. «За пять лет производство лифтов в России выросло на 40%. В прошлом году из 44 тыс. установленных лифтов примерно 70% были российского производства, около 15% — белорусского. Минпромторг системно подходит к развитию лифтовой отрасли, и нам важно создать условия для кооперации предприятий Союзного государства и ЕАЭС», — подчеркнул Иванов.