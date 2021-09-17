Банк ДОМ.РФ присоединился к программе Ростуризма

Ранее банк ДОМ.РФ прошел отбор, чтобы получить полномочия кредитной организации — участницы программы. Теперь ДОМ.РФ сможет предоставлять проектное финансирование по льготной ставке 3–5% годовых девелоперам для строительства гостиниц. Программа устанавливает требования для таких объектов. Будущая гостиница должна иметь:

категорию не ниже 3 звезд;

площадь не менее 5 тыс. кв. метров (или номерной фонд от 120 номеров);

многофункциональный комплекс (МФК), который может включать развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры. При этом номерной фонд в МФК должен занимать не менее 10% территории.

«Запуск программы Ростуризма позволит обеспечить приток «длинных» денег в отрасль и улучшить качество сервиса, повысит привлекательность путешествий по России, в том числе для зарубежных гостей. Накопленную ДОМ.РФ экспертизу по финансированию жилищного строительства и инфраструктуры мы применим для туробъектов», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко.