Банк ДОМ.РФ присоединился к программе Ростуризма

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Банк ДОМ.РФ и Ростуризм заключили соглашение о льготном кредитовании строительства отелей

Банк ДОМ.РФ присоединился к программе Ростуризма по льготному финансированию строительства туристической инфраструктуры.

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Ранее банк ДОМ.РФ прошел отбор, чтобы получить полномочия кредитной организации — участницы программы. Теперь ДОМ.РФ сможет предоставлять проектное финансирование по льготной ставке 3–5% годовых девелоперам для строительства гостиниц. Программа устанавливает требования для таких объектов. Будущая гостиница должна иметь:

  • категорию не ниже 3 звезд;
  • площадь не менее 5 тыс. кв. метров (или номерной фонд от 120 номеров);
  • многофункциональный комплекс (МФК), который может включать развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры. При этом номерной фонд в МФК должен занимать не менее 10% территории.

«Запуск программы Ростуризма позволит обеспечить приток «длинных» денег в отрасль и улучшить качество сервиса, повысит привлекательность путешествий по России, в том числе для зарубежных гостей. Накопленную ДОМ.РФ экспертизу по финансированию жилищного строительства и инфраструктуры мы применим для туробъектов», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

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Условия кредитования определят индивидуально исходя из финансовой устойчивости конкретных проектов. При этом льготная процентная ставка будет обеспечиваться за счет субсидии из федерального бюджета.

«В рамках нацпроекта в нашей стране впервые появилось льготное кредитование бизнеса под строительство и обновление отелей. Так, бизнес сможет выгодно вложиться в туристическую инфраструктуру, а в стране станет больше современных, конкурентоспособных отелей. Мы планируем завершить отбор проектов для финансирования до конца месяца», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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