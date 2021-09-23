ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск социальных облигаций

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, с помощью которых финансируют социальную инфраструктуру для развития городов и строительства жилья.

Программу запустил банк ДОМ.РФ по инициативе Президента России. В пресс-службе банка уверены, что она станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования соцпроектов для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 млрд рублей. Эмитент — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8% годовых.