Власти Адыгеи рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в республике

Адыгея

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Мурат Кумпилов отчитался перед президентом России о ситуации с коронавирусом в регионе

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

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Кумпилов рассказал президенту, что заболеваемость коронавирусом в республике постепенно снижается. В регионе есть свободный коечный фонд — он составляет 23%. Также в Адыгее достаточное количество оборудования, лекарств и медицинских работников. 

В регионе активно продолжается прививочная кампания — в республике развернуты пункты вакцинации и достаточное количество вакцин. 

Отдельно Кумпилов поблагодарил президента за 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые направили на выплаты медицинским и социальным работникам, а также на медоборудование и лекарства.

Напомним, с июля в Адыгее ужесточили ограничения из-за распространения ковида. Гостиницы и фитнес-центры республики теперь принимают только тех, у кого есть прививка, антитела или отрицательный ПЦР-тест. Массовые мероприятия в регионе под запретом, а работать с людьми могут только привитые или переболевшие ковидом сотрудники.

Вакцинация Владимир Путин Здравоохранение Коронавирус Мурат Кумпилов

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