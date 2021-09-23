Власти Адыгеи рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в республике
Мурат Кумпилов отчитался перед президентом России о ситуации с коронавирусом в регионе
Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.
Кумпилов рассказал президенту, что заболеваемость коронавирусом в республике постепенно снижается. В регионе есть свободный коечный фонд — он составляет 23%. Также в Адыгее достаточное количество оборудования, лекарств и медицинских работников.
В регионе активно продолжается прививочная кампания — в республике развернуты пункты вакцинации и достаточное количество вакцин.
Отдельно Кумпилов поблагодарил президента за 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые направили на выплаты медицинским и социальным работникам, а также на медоборудование и лекарства.
Напомним, с июля в Адыгее ужесточили ограничения из-за распространения ковида. Гостиницы и фитнес-центры республики теперь принимают только тех, у кого есть прививка, антитела или отрицательный ПЦР-тест. Массовые мероприятия в регионе под запретом, а работать с людьми могут только привитые или переболевшие ковидом сотрудники.