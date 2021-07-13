Гостиницы и фитнес-центры Адыгеи будут принимать только тех, у кого есть прививка, антитела или отрицательный ПЦР-тест на ковид

Власти Адыгеи 13 июля сообщили об ужесточении антиковидных мер в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 13 июля провел заседание республиканского оперштаба. На нем министр здравоохранения Рустем Меретуков доложил, что за время пандемии COVID-19 в регионе заразились 15 тыс. 487 человека. Кроме того, прививку сделали уже 65 тыс. жителей республики. Из них заболели ковидом 207 человек, что составляет около 0,3%. На заседании руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний доложил, заболеваемость продолжает расти, поэтому нужно ввести дополнительные меры.

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Так, в Адыгее запретили проводить массовые культурно-досуговые, зрелищные, спортивные мероприятия и свадьбы . Исключения — мероприятия, проводимые органами власти Адыгеи. Но допустят на них только при предъявлении сертификата о вакцинации (или перенесенном заболевании) или отрицательного ПЦР-теста, полученным не позднее чем за три дня до мероприятия.

В гостиницы региона будут заселять также только при наличии справки или ПЦР-теста (они не потребуются детям до 16 лет). Требования распространяются и на работников туротрасли, сотрудников и посетителей спорткомплексов и фитнес-центров, а также других организаций, оказывающих услуги населению.

Отметим, что власти сообщили о дополнительных требованиях к работникам общепитов, однако неясно, потребуются ли справки и ПЦР посетителям.

К 19 июля все предприятия и организации , оказывающие услуги населению, должны обеспечить допуск к работе только тех, у кого есть справка о вакцинации или перенесенном не более полугода назад заболевании . Сотрудников старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесённого заболевания либо вакцинации, должен перевести на дистанционку или иной способ работы без контакта с населением.

«Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора», — прокомментировал глава Адыгеи.

Кроме того, будет ужесточён контроль за соблюдением социальной дистанции, масочного режима и других требований в местах массового скопления людей и на предприятиях, сообщили в пресс-службе администрации региона.