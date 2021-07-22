В мечетях Кубани и Адыгеи отменят пятничные молитвы и запретят обниматься из-за коронавируса

Адыгея, Краснодарский край

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С 23 июля в мечетях Краснодарского края и Адыгеи ведут ковидные ограничения

В мечетях не будут проводить пятничные коллективные молитвы. Прихожане должны использовать маски и перчатки, иметь с собой коврики для намаза, соблюдать социальную дистанцию, не пожимать руки и не обниматься, а людям старше 65 рекомендуется воздержаться от посещения мечетей

Церемонии бракосочетания будут проходить в присутствии ограниченного числа людей. При проведении похорон также должна соблюдаться дистанция — никаких рукопожатий и объятий, нужно избегать тесного контакта, а людям из других регионов и старше 60 лет рекомендуется воздержаться от посещения похоронного обряда. 

О новых правилах сообщили в инстаграме Духовного управления мусульман Кубани и Адыгеи. Там подчеркнули, что  ограничения вводятся временно и будут действовать до нового распоряжения.

Напомним, в Адыгее с 13 июля ужесточили ограничения из-за распространения ковида. Гостиницы и фитнес-центры Адыгеи теперь принимают только тех, у кого есть прививка, антитела или отрицательный ПЦР-тест. Массовые мероприятия в республике под запретом, а работать с людьми могут только привитые или переболевшие ковидом сотрудники.

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В мечетях Кубани и Адыгеи отменят пятничные молитвы и запретят обниматься из-за коронавируса
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