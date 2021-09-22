В центре Краснодара массово затопило дома по улице Гудимы из-за того, что там нет ливневок

Краснодарский край

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21 сентября из-за ливня вода зашла в несколько домов по улице Гудимы

Юга.ру писали, что 21 сентября на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. Непогода не обошла стороной и Краснодар — в городе затопило ряд улиц, в том числе и только что отремонтированную Черкасскую.

Вечером 21 сентября в социальных сетях появились видео и сообщения о том, что в центре Краснодара по улице Гудимы затопило несколько домов. 

На видео жительница дома №21 рассказывает, что на этом отрезке улицы вообще нет ливневой канализации. При этом видно, что помещение, где ведется съемка, серьёзно затоплено

Затопило и соседние дома — № 9, 17, 15, 13. На другом видео также видно, что пол покрыт слоем воды, а людям приходится носить в помещении резиновые сапоги и шлепанцы.

Жильцы рассказали, что от легкого дождя вода стала заходить в дом, а во дворе стояло полметра воды. По словам жителей, сотрудники МЧС откачивали воду с улицы, но это не помогло. 

22 сентября Юга.ру спросили у администрации Краснодара о ситуации. В пресс-службе рассказали, что по информации дептранса на затопленном участке улицы Гудима действительно нет ливневой канализации. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил обустроить искусственную неровность для отвода воды. В будущем запланировано построить насосную станцию. 

Представитель пресс-службы рассказал, что сотрудники городской службы спасения откачивали воду со дворов домов по улице Гудимы с 9:50 21 сентября до 6:00 22 сентября. Затопление проезжей части устранили при помощи двух водооткачивающих машин.

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