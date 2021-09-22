В центре Краснодара массово затопило дома по улице Гудимы из-за того, что там нет ливневок

21 сентября из-за ливня вода зашла в несколько домов по улице Гудимы

Юга.ру писали, что 21 сентября на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. Непогода не обошла стороной и Краснодар — в городе затопило ряд улиц, в том числе и только что отремонтированную Черкасскую.

Вечером 21 сентября в социальных сетях появились видео и сообщения о том, что в центре Краснодара по улице Гудимы затопило несколько домов.

На видео жительница дома №21 рассказывает, что на этом отрезке улицы вообще нет ливневой канализации. При этом видно, что помещение, где ведется съемка, серьёзно затоплено