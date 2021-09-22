В центре Краснодара массово затопило дома по улице Гудимы из-за того, что там нет ливневок
21 сентября из-за ливня вода зашла в несколько домов по улице Гудимы
Юга.ру писали, что 21 сентября на Кубань обрушились сильные ливни. Из-за осадков затопило курорты — Анапу, Новороссийск и Геленджик. Непогода не обошла стороной и Краснодар — в городе затопило ряд улиц, в том числе и только что отремонтированную Черкасскую.
Вечером 21 сентября в социальных сетях появились видео и сообщения о том, что в центре Краснодара по улице Гудимы затопило несколько домов.
На видео жительница дома №21 рассказывает, что на этом отрезке улицы вообще нет ливневой канализации. При этом видно, что помещение, где ведется съемка, серьёзно затоплено
Затопило и соседние дома — № 9, 17, 15, 13. На другом видео также видно, что пол покрыт слоем воды, а людям приходится носить в помещении резиновые сапоги и шлепанцы.
Жильцы рассказали, что от легкого дождя вода стала заходить в дом, а во дворе стояло полметра воды. По словам жителей, сотрудники МЧС откачивали воду с улицы, но это не помогло.
22 сентября Юга.ру спросили у администрации Краснодара о ситуации. В пресс-службе рассказали, что по информации дептранса на затопленном участке улицы Гудима действительно нет ливневой канализации. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил обустроить искусственную неровность для отвода воды. В будущем запланировано построить насосную станцию.
Представитель пресс-службы рассказал, что сотрудники городской службы спасения откачивали воду со дворов домов по улице Гудимы с 9:50 21 сентября до 6:00 22 сентября. Затопление проезжей части устранили при помощи двух водооткачивающих машин.