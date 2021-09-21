Голоса на выборах переписали в пользу «Единой России» на двух участках Северского района
Независимые наблюдатели заметили, что в поселке Ильском результаты голосования в протоколах и системе ГАС «Выборы» не сходятся
Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня.
Независимые наблюдатели сверили протоколы с двух участков в поселке Ильском (№ 41-18 и 41-26) с данными в системе ГАС «Выборы» и заметили, что голоса не сходятся. Об этом они сообщили на «Карту нарушений» [проект создан движением в защиту прав избирателей «Голос», которое признано иноагентом в России].
Дело в том, что в конце рабочего дня наблюдатели получили заверенные копии протоколов с фамилиями кандидатов, голосами и количеством бюллетеней, но на сайт Центральной избирательной комиссии указаны другие цифры, — количество голосов за кандидатов от «Единой России» и за саму партию заметно увеличилось.
Как прошла ночь после выборов на Кубани:
Например, у кандидата от «Единой России» Сергея Алтухова в протокол занесено 582 голоса. На сайте ЦИК указано, что за него проголосовали 672 человека.
Согласно протоколу, Альберт Еникеев («Гражданская платформа») получил 28 голосов, Виктор Иванов (ЛДПР) — 37, а Евгений Капустин («Новые люди»)— 49. В системе зарегистрированы другие данные: Еникеев — 8, Иванов — 7, Капустин — 9.
На участке № 41-26 у Алтухова 255 голосов. Иванов получил 48 голосов, а Капустин — 46. Голоса за других кандидатов следующие: Юлия Ковалева («Зеленые») — 31, Сергей Колтунов («Партия пенсионеров») — 33, Виталий Пронькин (КПРФ) —133, Сергей Сазонов («Справедливая Россия») — 44.
В систему ГАС «Выборы» внесены следующие данные: Алтухов — 535 голоса, Иванов — 78, Капустин — 6, Ковалева —1, Колтунов — 3, Пронькин —133, Сазонов — 4.
Такая же ситуация произошла при подсчете голосов за партии. На участке № 41-18 у «Единой России» было 552 голоса, а в систему внесли 702.
На участке № 41-26 за партию проголосовали было 244 человека. В системе числится 494 голоса.
Как писали Юга.ру, ночь после выборов была насыщенной: члена избиркома Кубани Дениса Ночёвку выволокли с участка, кандидат в депутаты Госдумы Александр Сафронов попытался «штурмовать» избирательный участок, а в Каневской под камерами стали перемешивать стопки бюллетеней, объясняя, что «так положено по закону».
Политолог Денис Канкия заявил, что считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране из-за жалоб и давления на наблюдателей.