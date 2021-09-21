Голоса на выборах переписали в пользу «Единой России» на двух участках Северского района

Независимые наблюдатели заметили, что в поселке Ильском результаты голосования в протоколах и системе ГАС «Выборы» не сходятся

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня.

Независимые наблюдатели сверили протоколы с двух участков в поселке Ильском (№ 41-18 и 41-26) с данными в системе ГАС «Выборы» и заметили, что голоса не сходятся. Об этом они сообщили на «Карту нарушений» [проект создан движением в защиту прав избирателей «Голос», которое признано иноагентом в России]. Дело в том, что в конце рабочего дня наблюдатели получили заверенные копии протоколов с фамилиями кандидатов, голосами и количеством бюллетеней, но на сайт Центральной избирательной комиссии указаны другие цифры, — количество голосов за кандидатов от «Единой России» и за саму партию заметно увеличилось.

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Например, у кандидата от «Единой России» Сергея Алтухова в протокол занесено 582 голоса. На сайте ЦИК указано, что за него проголосовали 672 человека. Согласно протоколу, Альберт Еникеев («Гражданская платформа») получил 28 голосов, Виктор Иванов (ЛДПР) — 37, а Евгений Капустин («Новые люди»)— 49. В системе зарегистрированы другие данные: Еникеев — 8, Иванов — 7, Капустин — 9.

На участке № 41-26 у Алтухова 255 голосов. Иванов получил 48 голосов, а Капустин — 46. Голоса за других кандидатов следующие: Юлия Ковалева («Зеленые») — 31, Сергей Колтунов («Партия пенсионеров») — 33, Виталий Пронькин (КПРФ) —133, Сергей Сазонов («Справедливая Россия») — 44.



В систему ГАС «Выборы» внесены следующие данные: Алтухов — 535 голоса, Иванов — 78, Капустин — 6, Ковалева —1, Колтунов — 3, Пронькин —133, Сазонов — 4.

Такая же ситуация произошла при подсчете голосов за партии. На участке № 41-18 у «Единой России» было 552 голоса, а в систему внесли 702.

На участке № 41-26 за партию проголосовали было 244 человека. В системе числится 494 голоса.