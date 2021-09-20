В 20:00 19 сентября на Кубани закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Рассказываем, чем он запомнился

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Также в некоторых регионах прошел ряд местных и муниципальных кампаний. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня. В 20:00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. На некоторых участках он шел до самого утра. Рассказываем, что случилось интересного в Краснодарском крае в ночь после выборов.

Члена избиркома Кубани Дениса Ночёвку выволокли с участка. На него составили протокол Конфликт произошел на участке № 6071 в здании 94-й школы Краснодара.

Вечером 19 сентября там случился очередной конфликт. Член краевого избиркома с совещательным голосом от партии «Яблоко» Денис Ночёвка прибыл на участок перед подсчетом голосов. Там находился другой наблюдатель, Николай Боканча, который стал требовать удаления Ночёвки с участка. Решение об отстранении члена комиссии от участия в работе комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается только судом по месту нахождения участковой комиссии. Тем не менее сотрудник полиции взял Ночёвку за руку и выволок с участка. Документов об удалении члена крайизбиркома составлено не было. На видеозаписи слышно, как Боканча кричит вслед парню: «Ни стыда ни совести! Это же не русский человек! Это иностранный агент!»

На Ночёвку составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Судебное заседание по этому делу состоится сегодня, 20 сентября, в Прикубанском суде на Тургенева, 11.

Отметим, что за день до этого на том же участке между Боканчей и Ночёвкой также случился конфликт. Член крайизбиркома приехал на участок проверить информацию от наблюдателей о возможном вбросе бюллетеней, но Боканча выдавил молодого человека. В самом крайизбирке оправдали действия Боканчи, уточнив, что Дениса Ночёвку «аккуратно отодвинули».

Кандидат в депутаты Госдумы пытался взять «штурмом» избирательный участок Кандидат в депутаты по 47-му одномандатному округу Александр Сафронов в ночь на 20 сентября сообщил, что в Краснодаре на УИК № 6024 (в школе № 74) при подсчете голосов прогнали наблюдателя от КПРФ. Сафронов вместе с членом ТИК Александром Валявским собрались «штурмовать» избирательный участок. По мнению кандидата, инцидент случился из-за того, что он лидировал в голосовании: «Комиссию это повергло в шок, и, соответственно, комиссия начала беспределить». Он попросил вмешаться в ситуацию руководство ТИК «Калининская» и крайизбиркома. «Ну а мы сейчас попробуем перелезть через забор», — заключил Сафронов. Порталу Юга.ру к моменту публикации не удалось связаться с Сафроновым и уточнить, чем закончилась эта история.

«Мешаем-мешаем, перемешиваем — положено так по закону» В станице Каневской на избирательном участке № 1708 под камерами стали перемешивать стопки бюллетеней. Наблюдатели предположили, что члены комиссию пытались скрыть таким образом вброс, однако те ответили, что «так положено по закону».

После наблюдатели опубликовали еще одно видео с этого участка. На нем подсчет голосов велся уже по регламенту.

В Кущевском районе вместо подсчета голосов устроили банкет. А потом порвали сейф-пакеты и вытряхнули на пол бюллетени

Еще один занятный метод подсчета зафиксировал член ТИК «Кущевская» с совещательным голосом на участке № 2826 села Красного Кущевского района. Он рассказал журналисту «Свободных медиа», что после того, как участок закрылся в 20:00, за шесть часов члены комиссии только уничтожили неиспользованные бюллетени, а подсчетом не занимались. Позже некоторые члены комиссии вышли из помещения для голосования в другой кабинет, где накрыт стол, официально не приостановив подсчет голосов. Спустя восемь часов председатель комиссии с криками «Сколько можно терпеть это издевательство?» начала распаковывать бюллетени из сейф-пакетов и урн для голосования и бросать их на пол в одну кучу. Примеру председателя последовали другие члены комиссии. Присутствующий на участке сотрудник полиции встал спиной в дверном проеме и отказывался реагировать на нарушение общественного порядка и выборного законодательства.