Что устанавливают в парке «Краснодар»? Показываем новые арт-объекты

15 августа фотограф Евгений Таранжин в своем твиттере опубликовал снимки из парка «Краснодар». Таранжин показал, что сняли часть газона и предположил, что в парке готовится «что-то новое».

Четыре дня спустя фотограф заснял , как к парку подъехали фуры, из которых доставали что-то похожее на колонны — судя по содержимому, это были новые объекты.

Выгрузили достаточно быстро, но конструкций очень много pic.twitter.com/EY7U88BbqT

Месяц спустя, 14 сентября, Таранжин подтвердил , что в парке установят новые объекты и показал монтаж новых конструкций. На фотографиях — снятый ранее газон и пустующие основания для будущих объектов.

20 сентября Юга.ру связались с фотографом, и он показал новые фотографии с уже установленными объектами. Судя по всему, в парке появится аллея с полупрозрачными колоннами.

В социальных сетях предполагают, что колонны сделала краснодарская арт-группа Recycle. В парке уже есть несколько объектов местных художников: в 2019 году установили скульптуру «Геолокация», а в 2020 появился барельеф «Искусственная среда».

Напомним, в июле объявили о сносе старого стадиона академии ФК «Краснодар». Там появится новая очередь парка.