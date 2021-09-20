В горах Сочи зацвело краснокнижное растение

Краснодарский край

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На курорте «Роза Хутор» зацвел безвременник великолепный

На территории курорта можно увидеть розоватые и пурпурные цветы безвременника великолепного. В период активного цветения в сентябре-октябре растение выпускает до четырех цветков, похожих на крокусы.

Безвременник великолепный растет в субтропическом климате, его можно встретить в Краснодарском крае, Закавказье и на Северном Кавказе. На территории курорта «Роза Хутор» он встречается в редколесье и на субальпийских полянах. В 1988 году растение включили в Красную книгу СССР, сейчас оно занесено в Красную книгу Краснодарского края.

Безвременник используют в фармацевтике, однако самостоятельно собирать и заготавливать его запрещено — растение ядовито, поражает кожу и слизистые.

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В пресс-службе курорта «Роза Хутор» подчеркнули, что в районе Кавказского Причерноморья обитает 1 тыс. 650 аборигенных растений, более 180 видов животных и растений входят в краснокнижные списки, каждый пятый вид является эндемиком (то есть не встречается больше нигде в мире).

Также представители курорта напомнили, что на территории «Розы Хутор» работают канатные дороги: поднимаясь по ним, гости могут заметить смену высотных поясов. С изменением высоты меняется и состав флоры. Всего на курорте растет 960 видов горных растений.

Роза Хутор

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