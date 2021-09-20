В горах Сочи зацвело краснокнижное растение

На территории курорта можно увидеть розоватые и пурпурные цветы безвременника великолепного. В период активного цветения в сентябре-октябре растение выпускает до четырех цветков, похожих на крокусы.

Безвременник великолепный растет в субтропическом климате, его можно встретить в Краснодарском крае, Закавказье и на Северном Кавказе. На территории курорта «Роза Хутор» он встречается в редколесье и на субальпийских полянах. В 1988 году растение включили в Красную книгу СССР, сейчас оно занесено в Красную книгу Краснодарского края.

Безвременник используют в фармацевтике, однако самостоятельно собирать и заготавливать его запрещено — растение ядовито, поражает кожу и слизистые.